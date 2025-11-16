Як вилучити паспорт з бази втрачених, фото: Вільне Радіо

Якщо ви загубили паспорт, або його вкрали, варто звернутися до поліції, аби цей факт зафіксували і вашим документом не могли скористатися зловмисники. Втім, інколи паспорт громадянина України може потрапити до бази МВС як втрачений чи викрадений помилково.

Якщо ви не подавали заяви про зникнення документа, але він перебуває у базі, документ вважається недійсним і ним не можна користуватись у багатьох організаціях. Розповідаємо, як вилучити паспорт з бази втрачених чи викрадених.

Вкрадений чи дійсний: як перевірити паспорт у базі

Перевірити, чи дійсний паспорт, можна у двох базах:

Аби дізнатися, чи паспорт значиться як втрачений, на сайтах треба ввести його серію та номер.

Якщо паспорт є у базі втрачених і ви його дійсно загубили, можна звернутися до поліції, аби відновити документ. У разі, якщо паспорт втрачений, але його немає в базі, необхідно звернутися до МВС та ДМС, аби анулювати документ і ним не могли б скористатися шахраї.

Як прибрати паспорт з бази втрачених, якщо ви його не губили

Паспорт може потрапити до бази викрадених помилково. Тоді він вважатиметься недійсним. Аби вилучити документ з реєстру, треба звернутися з заявою до поліції. Подати заяву про відновлення паспорту можна:

особисто, звернувшись до найближчого відділу поліції;

онлайн на адресу головного управління поліції вашої області.

Приклад заяви на вилучення паспорта з бази втрачених

