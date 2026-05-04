Що робити в разі арешту рахунків під час війни

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Арешт рахунків під час війни – історія, з якою може зіткнутися будь-хто, і справа не завжди у великих боргах. Навіть невелика заборгованість може стати причиною, через яку гроші просто блокують.
Зазвичай, як повідомляє сайт Політаналіз, це відбувається в межах виконавчого провадження. Простими словами: є рішення суду або інший документ, і виконавець запускає процес стягнення. Це може бути як державний виконавець, так і приватний. Після отримання документів він досить швидко відкриває провадження і може одразу накласти арешт на рахунки.
Найчастіше причини банальні – борги. Наприклад, несплачені аліменти, податки чи кредити. Але не тільки. Рахунки можуть заблокувати і через кримінальні справи – якщо є підозри у шахрайстві, відмиванні грошей й так далі.
Іноді обмеження йдуть не від виконавців, а від самих банків. Вони можуть тимчасово перекрити доступ до коштів, якщо помічають підозрілі операції або ризики, особливо в умовах війни, коли фінансову систему намагаються максимально контролювати.
Блокування торкаються фактично усіх коштів людини, до яких може дістатись виконавець. В першу чергу йдеться про кошти в банках – на картках, поточних і депозитних рахунках. Але цим не обмежується. Під арешт можуть потрапити гроші у фінансових установах, а також готівка – наприклад, у касі підприємства або у фізичної особи-підприємця.
Далі – ширше. Можуть зачепити кошти у казначействі й цінні папери: акції, облігації чи інші активи. Зокрема виконавець може дістатись й місць зберігання грошей та цінностей, тобто, наприклад, сейфів.
Що стосується суми боргу, тут уже без поблажок. На початку повномасштабної війни діяло правило: якщо борг до 100 тисяч гривень, рахунки не чіпають. Але це скасували ще 6 травня 2023-го. Зараз порогу немає – рахунок можуть заблокувати навіть через невелику суму. Як тільки банк отримує постанову виконавця, він перекриває доступ до грошей, і людина фактично не може користуватися своїми коштами.
Якщо картка раптом перестала працювати або приходить повідомлення про блокування, краще не тягнути і одразу перевірити, що сталося. В першу чергу необхідно звернутись до банку. Там можуть надати базову інформацію – номер справи, й хто ініціював стягнення. Також можна взяти реквізити постанови, щоб чітко бачити підставу арешт рахунків.
Паралельно є сенс перевірити себе в Єдиному реєстрі боржників – там видно, за що відкрито провадження, коли це сталося і хто веде справу.
Після цього необхідно зібрати усі документи – саму постанову і підтвердження, що борг закритий або арешт наклали неправомірно. Далі – подавати звернення. Якщо справа через суд – йдуть у суд. Якщо це виконавче провадження – до виконавця. Коли рішення про зняття арешту вже є, його передають у банк, і рахунок розблоковують. Іноді банк може ще попросити додаткову заяву, але це вже технічний момент.
Це рекламний матеріал. Відповідальність за достовірність наданої інформації покладається на рекламодавця. Вільне Радіо не несе відповідальності за відповідність товару очікуванням споживача.