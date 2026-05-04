Що робити в разі арешту рахунків під час війни

Фото: banki.ua

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Арешт рахунків під час війни – історія, з якою може зіткнутися будь-хто, і справа не завжди у великих боргах. Навіть невелика заборгованість може стати причиною, через яку гроші просто блокують.

Зазвичай, як повідомляє сайт Політаналіз, це відбувається в межах виконавчого провадження. Простими словами: є рішення суду або інший документ, і виконавець запускає процес стягнення. Це може бути як державний виконавець, так і приватний. Після отримання документів він досить швидко відкриває провадження і може одразу накласти арешт на рахунки.

Найчастіше причини банальні – борги. Наприклад, несплачені аліменти, податки чи кредити. Але не тільки. Рахунки можуть заблокувати і через кримінальні справи – якщо є підозри у шахрайстві, відмиванні грошей й так далі.

Іноді обмеження йдуть не від виконавців, а від самих банків. Вони можуть тимчасово перекрити доступ до коштів, якщо помічають підозрілі операції або ризики, особливо в умовах війни, коли фінансову систему намагаються максимально контролювати.

Блокування торкаються фактично усіх коштів людини, до яких може дістатись виконавець. В першу чергу йдеться про кошти в банках – на картках, поточних і депозитних рахунках. Але цим не обмежується. Під арешт можуть потрапити гроші у фінансових установах, а також готівка – наприклад, у касі підприємства або у фізичної особи-підприємця.

Далі – ширше. Можуть зачепити кошти у казначействі й цінні папери: акції, облігації чи інші активи. Зокрема виконавець може дістатись й місць зберігання грошей та цінностей, тобто, наприклад, сейфів.

Що стосується суми боргу, тут уже без поблажок. На початку повномасштабної війни діяло правило: якщо борг до 100 тисяч гривень, рахунки не чіпають. Але це скасували ще 6 травня 2023-го. Зараз порогу немає – рахунок можуть заблокувати навіть через невелику суму. Як тільки банк отримує постанову виконавця, він перекриває доступ до грошей, і людина фактично не може користуватися своїми коштами.

Якщо картка раптом перестала працювати або приходить повідомлення про блокування, краще не тягнути і одразу перевірити, що сталося. В першу чергу необхідно звернутись до банку. Там можуть надати базову інформацію – номер справи, й хто ініціював стягнення. Також можна взяти реквізити постанови, щоб чітко бачити підставу арешт рахунків.

Паралельно є сенс перевірити себе в Єдиному реєстрі боржників – там видно, за що відкрито провадження, коли це сталося і хто веде справу.

Після цього необхідно зібрати усі документи – саму постанову і підтвердження, що борг закритий або арешт наклали неправомірно. Далі – подавати звернення. Якщо справа через суд – йдуть у суд. Якщо це виконавче провадження – до виконавця. Коли рішення про зняття арешту вже є, його передають у банк, і рахунок розблоковують. Іноді банк може ще попросити додаткову заяву, але це вже технічний момент.