У 2025 році формат рілс ще більше виріс у популярності. Instagram створив інструмент пробних reels, які допомагають безплатно набирати високі перегляди та залучати нову аудиторію.
Reels — це короткі вертикальні відео, які Instagram активно просуває у стрічці. Якщо говорити просто, то reels це мініфільм для соцмереж: динамічний, цікавий і здатний за лічені секунди донести ідею.
Рілз відіграє важливу роль у комунікації брендів з аудиторією. Це формат, де бренд може знайти та залучити нових підписників.
У 2025-му алгоритм Instagram зазвичай грає за такими правилами:
Оскільки тепер ще є інструмент пробних рилз, то можна тестувати різні версії відео. І це не лише аналіз, що більше подобається аудиторії, а й спосіб для збільшення охоплень та підписників. Тому що пробні рилз показуються саме на холодну аудиторію.
Бачить не тільки ваша аудиторія, а й нові люди. Це головний інструмент для знайомства з аудиторією та зростання охоплень.
Stories — це про щоденну комунікацію з вашими підписниками. Тут можна і продавати, і будувати лояльність до бренду.
Дописи підходять і для знайомства, і для формування довіри.
Будьте щирими, додавайте динаміки і справді цікавий контент для ЦА. Бо тут не будуть працювати філософські роздуми на 3 хв — reels любить жизу і швидкість.
Reels — це гачок, креатив і динаміка. Вони працюють на впізнаваність, довіру і продажі для вашого бренду.
Тому так, reels дійсно є частиною стратегії, а не лише красивими відео у стрічці. Але 1 відео не вплине на результати. Бо щоб справді досягати цілей завдяки відеоконтенту, потрібно мати чітку smm-стратегію, покроковий план дій та регулярність у публікації контенту.
Тому експериментуйте, пробуйте, досліджуйте й у вас все вдасться!