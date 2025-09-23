Приєднатись до спільноти
Що таке Reels і навіщо вони бренду у 2025 році

Що таке рілз і навіщо це бренду
Фото: Freepik

У 2025 році формат рілс ще більше виріс у популярності. Instagram створив інструмент пробних reels, які допомагають безплатно набирати високі перегляди та залучати нову аудиторію. 

Reels: що це за формат

Reels — це короткі вертикальні відео, які Instagram активно просуває у стрічці. Якщо говорити просто, то reels це мініфільм для соцмереж: динамічний, цікавий і здатний за лічені секунди донести ідею.

Рілз відіграє важливу роль у комунікації брендів з аудиторією. Це формат, де бренд може знайти та залучити нових підписників. 

Чому Reels працюють іноді краще за звичайні пости

У 2025-му алгоритм Instagram зазвичай грає за такими правилами: 

  • Reels відповідає за знайомство з новою аудиторією
  • Дописи та stories працюють більше на побудову довіри до бренду

Оскільки тепер ще є інструмент пробних рилз, то можна тестувати різні версії відео. І це не лише аналіз, що більше подобається аудиторії, а й спосіб для збільшення охоплень та підписників. Тому що пробні рилз показуються саме на холодну аудиторію. 

Відмінність між Reels, Stories і постами

Бачить не тільки ваша аудиторія, а й нові люди. Це головний інструмент для знайомства з аудиторією та зростання охоплень.

  • Stories

Stories — це про щоденну комунікацію з вашими підписниками. Тут можна і продавати, і будувати лояльність до бренду. 

  • Дописи

Дописи підходять і для знайомства, і для формування довіри. 

Як бренду використовувати Reels у просуванні

Інстаграм зараз бустить контент, який аудиторія зберігає та поширює.  Якщо хочете, аби рілс зберігали, то дайте користь і експертність. А щоб шерили, то створіть жизу, яка відгукнеться аудиторії. 

Будьте щирими, додавайте динаміки і справді цікавий контент для ЦА. Бо тут не будуть працювати філософські роздуми на 3 хв — reels любить жизу і швидкість.

А як будувати свою стратегію на основі reels можна з’ясувати на курсі Комплексний SMM від Kukurudza. Тут ви дізнаєтеся: 

  • як працює відеоконтент в Instagram
  • як знімати якісно та стильно
  • як зрозуміти алгоритми
  • як генерувати ідеї для reels
  • як монтувати швидко та динамічно 

Рілз як інструмент залучення та продажів

За допомогою reels бренд може: 

  • Залучати нову аудиторію
    Ваше відео може побачити людина, яка навіть не чула про ваш бренд. 
  • Отримати довіру
    Коли бренд ділиться порадами, показує процес або кейси клієнтів, аудиторія сприймає його серйозніше. Це формує лояльність.
  • Закривати продажі
    Reels можна використовувати як рекламу: креативне відео + додати call to action. Але усе має бути динамічно.
  • Підвищення впізнаваності бренду
    Коли людина бачить ваш продукт та бренд кілька разів у різних форматах (корисний контент, за лаштунками, трендове відео), він відкладається в пам’яті.

Висновки: як інтегрувати Reels у контент-стратегію

Reels — це гачок, креатив і динаміка. Вони працюють на впізнаваність, довіру і продажі для вашого бренду. 

Тому так, reels дійсно є частиною стратегії, а не лише красивими відео у стрічці. Але 1 відео не вплине на результати. Бо щоб справді досягати цілей завдяки відеоконтенту, потрібно мати чітку smm-стратегію, покроковий план дій та регулярність у публікації контенту. 

Тому експериментуйте, пробуйте, досліджуйте й у вас все вдасться!

