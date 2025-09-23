Фото: Freepik

У 2025 році формат рілс ще більше виріс у популярності. Instagram створив інструмент пробних reels, які допомагають безплатно набирати високі перегляди та залучати нову аудиторію.

Reels: що це за формат

Reels — це короткі вертикальні відео, які Instagram активно просуває у стрічці. Якщо говорити просто, то reels це мініфільм для соцмереж: динамічний, цікавий і здатний за лічені секунди донести ідею.

Рілз відіграє важливу роль у комунікації брендів з аудиторією. Це формат, де бренд може знайти та залучити нових підписників.

Чому Reels працюють іноді краще за звичайні пости

У 2025-му алгоритм Instagram зазвичай грає за такими правилами:

Reels відповідає за знайомство з новою аудиторією

Дописи та stories працюють більше на побудову довіри до бренду

Оскільки тепер ще є інструмент пробних рилз, то можна тестувати різні версії відео. І це не лише аналіз, що більше подобається аудиторії, а й спосіб для збільшення охоплень та підписників. Тому що пробні рилз показуються саме на холодну аудиторію.

Відмінність між Reels, Stories і постами

Бачить не тільки ваша аудиторія, а й нові люди. Це головний інструмент для знайомства з аудиторією та зростання охоплень.

Stories

Stories — це про щоденну комунікацію з вашими підписниками. Тут можна і продавати, і будувати лояльність до бренду.

Дописи

Дописи підходять і для знайомства, і для формування довіри.

Як бренду використовувати Reels у просуванні

Інстаграм зараз бустить контент, який аудиторія зберігає та поширює. Якщо хочете, аби рілс зберігали, то дайте користь і експертність. А щоб шерили, то створіть жизу, яка відгукнеться аудиторії.

Будьте щирими, додавайте динаміки і справді цікавий контент для ЦА. Бо тут не будуть працювати філософські роздуми на 3 хв — reels любить жизу і швидкість.

А як будувати свою стратегію на основі reels можна з’ясувати на курсі Комплексний SMM від Kukurudza. Тут ви дізнаєтеся:

як працює відеоконтент в Instagram

як знімати якісно та стильно

як зрозуміти алгоритми

як генерувати ідеї для reels

як монтувати швидко та динамічно

Рілз як інструмент залучення та продажів

За допомогою reels бренд може:

Залучати нову аудиторію

Ваше відео може побачити людина, яка навіть не чула про ваш бренд.

Отримати довіру

Коли бренд ділиться порадами, показує процес або кейси клієнтів, аудиторія сприймає його серйозніше. Це формує лояльність.

Закривати продажі

Reels можна використовувати як рекламу: креативне відео + додати call to action. Але усе має бути динамічно.

Підвищення впізнаваності бренду

Коли людина бачить ваш продукт та бренд кілька разів у різних форматах (корисний контент, за лаштунками, трендове відео), він відкладається в пам’яті.

Висновки: як інтегрувати Reels у контент-стратегію

Reels — це гачок, креатив і динаміка. Вони працюють на впізнаваність, довіру і продажі для вашого бренду.

Тому так, reels дійсно є частиною стратегії, а не лише красивими відео у стрічці. Але 1 відео не вплине на результати. Бо щоб справді досягати цілей завдяки відеоконтенту, потрібно мати чітку smm-стратегію, покроковий план дій та регулярність у публікації контенту.

Тому експериментуйте, пробуйте, досліджуйте й у вас все вдасться!