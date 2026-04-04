Наслідки обстрілів у Донецькій області за 3 квітня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

3 квітня 2026 року на Донеччині загинули шестеро жителів області, ще десятеро дістали поранення. Усі загиблі були у Краматорську. Серед поранених — восьмеро у Краматорську та по одному у Дружківці й Миколаївці. Серед поранених у Краматорську — 16-річний підліток. За добу удари росіян зруйнували 71 цивільний об’єкт, а ще три — у ніч на 28 березня. Серед них — інфраструктурні об’єкти, котельня, швидка допомога, житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Українські військові на Донеччині за добу відбили 73 російські атаки. Докладніше про ситуацію в регіоні — у зведенні.

За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, протягом 3 квітня внаслідок ударів російських військових на Донеччині загинули шестеро людей у Краматорську. Ще десятеро дістали поранень: восьмеро у Краматорську та по одному у Дружківці та Миколаївці. Серед поранених у Краматорську є 16-річний підліток.

Наслідки обстрілів на Донеччині за 3 квітня 2026 року, мапа бойових дій у Донецькій області. Інфографіка: Вільне Радіо

Загалом за попередніми даними, з 24 лютого 2022 року від вогню російської армії загинули щонайменше 4 020 жителів Донеччини, ще 9 263 дістали поранень.

3 квітня 2026-го від російських ударів постраждав 71 цивільний об’єкт на Донеччині

За інформацією поліції Донецької області, минулої доби російська армія била по регіону 1 484 разів. Під вогнем були 6 населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, села Маяки та Спасько-Михайлівка.

Протягом доби під обстріли потрапив 71 цивільний об’єкт, з них 33 — житлові будинки. Зокрема:

найбільше руйнувань нарахували у Краматорську . Окупанти завдали по місту 17 ударів — 12 з яких авіабомбами. Руйнувань зазнали 20 багатоквартирних будинків, 3 заклади освіти, готель, СТО, котельня, адмінбудівля, гаражі та 16 цивільних авто;

ще сім атак FPV-дронами росіяни завдали по Дружківці . Тут пошкодили 5 багатоквартирних будинків та автомобіль швидкої допомоги;

один багатоквартирний та 4 приватних будинки, а також заклад освіти зруйнували у Миколаївці ;

по одному приватному будинку пошкодили у Слов’янську , Маяках і Спасько-Михайлівці Новодонецької громади.

У ніч на 4 квітня росіяни пошкодили щонайменше 3 цивільних об’єкти

Обстріли не припинилися з настанням нового дня. За уточненням голови ДонОВА Вадима Філашкіна, відомо про такі наслідки російських ударів:

у Миколаївці виявили ще одну пошкоджену багатоповерхівку та господарчі споруди;

у Різниківці Сіверської громади зруйнували неуточнену кількість приватних будинків.

73 рази за 3 квітня 2026 року російська армія йшла в наступ на Донеччині

За даними Генерального штабу ЗСУ, 3 квітня 2026 року на різних напрямках фронту в Донецькій області росіяни 73 рази штурмували позиції українських захисників:

найбільше атак нарахували на Покровському напрямку , де росіяни 35 разів йшли на штурм позицій ЗСУ в районах населених пунктів Білицьке, Шевченко, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Сергіївка, Удачне, Муравка, Новомиколаївка, Новопідгородне, Новопавлівка, Мирноград, Покровськ, Молодецьке та Новий Донбас;

другим на кількістю атак став Костянтинівський напрямок , де окупанти 23 рази атакували в бік населених пунктів Клебан-Бик, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр і в бік Іллінівки, Софіївки, Новопавлівки, Кучерового Яру, Костянтинівки та Степанівки;

на Олександрівському напрямку росіяни 8 разів штурмували в районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Січневе, Злагода, Новогригорівка, Красногірське, Степове та Олександроград;

ще 5 атак окупантів бійці ЗСУ зупинили на Слов’янському напрямку у районах Рай-Олександрівки, Платонівки та неподалік Званівки;

найменшу кількість атак українські захисники нарахували на Лиманському напрямку , де загарбники два рази атакували в районах Діброви та Новосергіївки.

Єдиний напрямок, де бійці ЗСУ протягом 3 квітня 2026 року не фіксували штурмів з боку росіян — Краматорський.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо показували, який вигляд має Краматорськ після удару авіабомбами 3 квітня 2026 року. На кадрах вибиті вікна, уламки боєприпасів на зеленій весняній траві та люди, які прибирають після обстрілу.