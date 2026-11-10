Шолом для роликів дитині: розмір і посадка | Roller Shop

Фото: rollershop.com.ua

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Шолом для роликів дитині підбирають за обхватом голови: сантиметрову стрічку кладуть на 1-2 см вище брів і ведуть через найширшу частину потилиці. Обхват має потрапляти всередину розмірного діапазону моделі, а не на його край. Дитячому шолому потрібні регулятор на потилиці, ремінець із м’якою накладкою під підборіддям і позначка CE EN 1078, європейського стандарту для шоломів велосипедистів, скейтбордистів і ролерів. Правильний шолом сидить рівно, на 1-2 пальці вище брів, не з’їжджає, коли дитина крутить головою, а під застебнутий ремінець проходить один палець. У Roller Shop шоломи, які підходять дітям, коштують від 750 до 1950 грн.

Як виміряти голову дитини?

Знадобиться м’яка сантиметрова стрічка, на все піде хвилина.

Розпустіть зачіску. Хвіст чи коса на потилиці збільшують обхват, і шолом виявиться завеликим. Покладіть стрічку на 1-2 см вище брів. Спереду вона йде по лобі, а не по бровах. Проведіть стрічку через найширшу частину потилиці. Над вухами вона лягає рівно, без перекосу. Зніміть мірку двічі і запишіть більший результат.

Результат звіряють із розмірним діапазоном конкретної моделі. Наприклад, обхват 53 см потрапляє і в розмір S у Weisok Pro (48-54 см), і в розмір S у Flying Eagle Rider (52-55 см), а обхват 55 см у Rider опиняється на межі розмірів S і M.

Який розмір шолома обрати?

Розмір шолома позначають у сантиметрах обхвату, але діапазони в моделей різні. Ось як вони розподіляються в Roller Shop:

Обхват голови Розмір Моделі 48-54 см S або S/M Weisok Pro, AS-Fish Pro, Rollerblade JR Helmet, Flying Eagle Zoo 52-55 см S Flying Eagle Rider, Flying Eagle Zeus 54-58 см M або S/M Weisok Pro, AS-Fish Pro, Rollerblade JR Helmet, Flying Eagle Fast Forward 55-58 см M Flying Eagle Rider, Flying Eagle Zeus 58-62 см L або L/XL Flying Eagle Zeus до 61 см, Flying Eagle Fast Forward до 62 см

Найширший діапазон має Flying Eagle V5 Junior з регулятором на потилиці: його розмір S/M розрахований на 48-58 см. Якщо обхват потрапляє на межу двох розмірів, обирайте модель, у діапазоні якої він опиняється посередині. Усі моделі з розмірами в сантиметрах зібрані в розділі, де дитячий шолом для роликів можна відфільтрувати за розміром і кольором.

Котелок, вентильований чи дитячий з малюнком?

Шоломи для роликів бувають трьох типів, і кожен має свій сценарій.

Котелок. Округла форма, закрита потилиця й 11 вентиляційних отворів. Його беруть для скейтпарку, перших трюків і щоденного катання. У Weisok Pro, AS-Fish Pro, Flying Eagle Rider і Zeus вага близько 330 г і позначка CE EN 1078.

Вентильований. Flying Eagle Fast Forward важить 220 г і має 24 отвори, тож у спеку голова в ньому гріється менше. Його обирають для довгих прогулянок.

Дитячий з малюнком. Flying Eagle Zoo у вигляді пантери чи акули коштує 1950 грн. Користь тут практична: такий шолом діти надягають охочіше, а шолом, який лежить удома, нікого не захищає.

На що дивитися, обираючи дитячий шолом?

Перед покупкою перевірте шість деталей:

Позначка CE EN 1078. Стандарт охоплює шоломи для велосипеда, скейтборда і роликів, тож такий шолом підійде і для самоката. Регулятор на потилиці. Він підтягує шолом по голові в межах розміру. М’яка накладка на ремінці під підборіддям. Без неї ремінець натирає, і дитина розстібає його на ходу. Внутрішній шар, що поглинає удар. У котелків це шар пінополістиролу товщиною 20 мм, у Rollerblade JR Helmet корпус EPS з перфорацією. Вага. Котелок важить близько 330 г, вентильована модель 220 г. Для молодшої дитини легший шолом комфортніший. Світловідбивач. У Weisok Pro він є ззаду, і ввечері дитину на роликах краще видно.

Як перевірити посадку вдома?

Надягніть шолом, підтягніть регулятор і застебніть ремінець. Потім пройдіться по пунктах:

шолом сидить рівно, передній край на 1-2 пальці вище брів;

коли дитина хитає головою вперед-назад і в сторони, шолом не з’їжджає;

під застебнутий ремінець проходить один палець, не більше;

ремінці не тиснуть на вуха, а пряжка не впирається в шкіру;

через 10 хвилин на лобі немає червоних слідів.

Якщо шолом з’їжджає на потилицю, він завеликий або регулятор послаблений. Якщо лишає сліди на лобі, він замалий.

Чи можна купити шолом на виріст?

Ні. Регулятор на потилиці працює лише в межах розміру і не перетворює шолом M на S. Завеликий шолом під час падіння зміщується і відкриває лоб або потилицю. Розумніше купити шолом точно за обхватом, а коли дитина з нього виросте, взяти наступний розмір. Якщо розмір не підійшов, у Roller Shop його можна обміняти протягом 30 днів.

Коли дитячий шолом треба замінити?

У трьох випадках:

Після сильного удару, навіть якщо тріщин не видно. Піна всередині стискається і вдруге поглинає удар гірше. Коли шолом став малим. Якщо регулятор розпущений повністю, а шолом тисне, час брати наступний розмір. Коли пошкоджені ремінці або пряжка.

Які шоломи обрати дитині у 2026 році?

Ціни в Roller Shop на жовтень 2026 року:

Модель Розміри Ціна, грн Flying Eagle V5 Junior S/M, 48-58 см 750 Rollerblade JR Helmet 48-54 і 54-58 см 1350 Weisok Pro 48-54 і 54-58 см 1450, окремі кольори 900-1000 за акцією AS-Fish Pro 48-54 і 54-58 см 1450 Flying Eagle Rider 52-55 і 55-58 см 1600 Flying Eagle Zeus 52-55, 55-58 і 58-61 см 1600 Flying Eagle Zoo Panther, Zoo Shark 48-54 см 1950 Flying Eagle Fast Forward 54-58 і 58-62 см 1950

Найдоступніший варіант V5 Junior, а для голови 48-54 см у магазині радять розмір S у Weisok Pro чи AS-Fish Pro з позначкою CE EN 1078.

Де купити дитячий шолом для роликів?

Roller Shop у 2016 році заснував тренер Володимир Завада, який стоїть на роликах з 2011 року. Шолом у магазині радять купувати разом із роликами і підбирати за обхватом голови, а не за віком. Шоломи Flying Eagle, Rollerblade, Weisok і AS-Fish із розмірами в сантиметрах можна обрати в каталозі Roller Shop .

Разом із шоломом дитині потрібен комплект для колін, ліктів і зап’ясть, він коштує від 930 грн. Замовлення до 17:00 з понеділка по суботу відправляють того ж дня, а в Харкові шолом можна приміряти на проспекті Ювілейному, 1А, попередньо зателефонувавши.

Часті питання

Як виміряти голову дитини для шолома? Сантиметровою стрічкою на 1-2 см вище брів через найширшу частину потилиці. Зачіску перед виміром розпускають.

Який розмір шолома потрібен дитині 5-7 років? Це залежить від обхвату голови, а не від віку. Більшість дитячих моделей розраховані на 48-54 см, але звіряти треба з власним виміром.

Що означає позначка EN 1078 на шоломі? Це європейський стандарт для шоломів велосипедистів, скейтбордистів і ролерів. Шолом з такою позначкою підходить і для роликів, і для самоката.

Чи можна купити шолом на виріст? Ні. Регулятор працює лише в межах розміру, а завеликий шолом під час падіння зміщується.

Як зрозуміти, що шолом сидить правильно? Він рівний, на 1-2 пальці вище брів, не з’їжджає, коли дитина хитає головою, а під ремінець проходить один палець.

Чи треба міняти шолом після падіння? Після сильного удару так, навіть без видимих тріщин: піна всередині стискається і вдруге захищає гірше.

Скільки коштує дитячий шолом для роликів? У Roller Shop від 750 грн за Flying Eagle V5 Junior до 1950 грн за Flying Eagle Zoo і Fast Forward.

Котелок чи вентильований шолом краще для дитини? Котелок з закритою потилицею універсальніший і підходить для скейтпарку. Вентильований легший і зручніший у спеку на довгих прогулянках.