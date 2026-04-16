Суд призначив 15 років позбавлення волі чоловікові, який воював у складі армії РФ та брав участь у штурмах українських позицій поблизу Новоселівки та Дробишевого на півночі Донеччини. У жовтні 2025 року його затримали українські військові.

Відповідний вирок Івано-Франківського міського суду журналісти Вільного Радіо знайшли в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Від контракту з російською армією — до боїв під Дробишевим

За даними суду, не пізніше вересня 2025 року обвинувачений, уродженець с.Холмівка Бахчисарайського району, що у Криму, добровільно підписав контракт зі Збройними силами Росії. Його зарахували до підрозділу на посаді штурмовика та направили на Лиманський напрямок.

З 23 вересня по 8 жовтня 2025 року боєць перебував на позиціях у районах Новоселівки та Дробишевого. Там він ніс службу зі зброєю, виконував накази командирів та брав участь у штурмових діях проти українських військових. За матеріалами справи, позиції російських підрозділів облаштовували в зруйнованих будівлях і лісосмугах поблизу населених пунктів.

8 жовтня 2025 року під час виконання чергового бойового завдання в лісопосадці між цими селами чоловіка затримали військовослужбовці ЗСУ. Відтоді він перебуває у статусі військовополоненого.

Що вирішив суд

У суді обвинувачений повністю визнав провину. Він підтвердив, що отримував грошове забезпечення за службу в армії РФ, та заявив, що “зрозумів хибність своїх дій”.

Суд виніс вирок за статтями про державну зраду та колабораціонізм (ч. 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Засудженому призначили:

15 років позбавлення волі,

конфіскацію всього належного майна,

заборону обіймати посади в органах державної влади 15 років.

Термін відбуття покарання рахують із дня затримання — 8 жовтня 2025 року на Донеччині.

