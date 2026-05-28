Винищувач JAS-39E Gripen. Ілюстративне фото: flickr.com

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон оголосив про безоплатну передачу Україні 16 винищувачів Gripen C/D та про переговори щодо продажу 20 нових машин версії Gripen E.

Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським в Уппсалі, повідомляє “Європейська правда”.

За словами Крістерссона, передача вживаних літаків Gripen C/D (модифікація від 2002 року) відбудеться на початку 2027 року. Щодо нових машин останньої модифікації Gripen E, тривають перемовини щодо постачання 20 бортів.

“Україна чітко визначила літак Gripen як пріоритетний варіант для своїх ВПС у довгостроковій перспективі й має намір придбати найновішу версію – Gripen E… Перемовини тривають і ми зможемо передати ці літаки до 2030 року”, — зазначив Крістерссон.

Також він зазначив, що це рішення є довгостроковим внеском у зміцнення української авіації та протиповітряного захисту Європи.

Що відомо про винищувачі Gripen та їхній шлях до ЗСУ

SAAB JAS 39 Gripen — шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління виробництва концерну Saab. Gripen спроєктований для зльоту з доріг і засніжених злітно-посадкових смуг завдовжки менш як 500 метрів.

Літаки Gripen мають три покоління серійної модифікації:

JAS 39A (одномісний) та JAS 39В (двомісний) — перша серійна модифікація, її прийняли на озброєння в 1996 році;

JAS 39C (одномісний) та JAS 39D (двомісний) — друга серійна модифікація, представлена в 2002 році;

JAS 39E (одномісний) та JAS 39F (двомісний) — третя модифікація, представлена у 2017 році.

У грудні 2023 року тодішній речник Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що Україна може отримати літаки Gripen, якщо Швеція оновлюватиме свій повітряний флот сучаснішою моделлю цього літака. Втім, остаточного рішення про передачу тоді не було.

У вересні 2024 року тодішній міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що перемовини щодо отримання Gripen українська сторона вела разом із перемовинами щодо Eurofighter.

22 жовтня 2025 Україна та Швеція підписали угоду про наміри щодо майбутньої закупівлі нових шведських винищувачів JAS 39 Gripen E. Тоді йшлося про “100-150” бортів.