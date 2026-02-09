Покровськ у січні 2026 року. Фото: Donbas Realii (RFE/RL)

Українські військові продовжують оборонну операцію на півночі Покровська та Мирнограда: зіткнення нині охоплюють десятки кілометрів між позиціями, які формують сіру зону. На цій території, уточнюють у 7 корпусі ДШВ, українські пошуково-ударні групи намагаються завадити росіянам інфільтруватися на північ. Єдиної лінії фронту на напрямку, про яку, зокрема, говорять аналітики, не існує.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” повідомив офіцер відділення комунікацій 7 корпусу ДШВ Сергій Окішев.

Замість суцільної лінії оборони на Покровському напрямку розміщені окремі позиції — спостережні та вогневі — як українські, так і російські, при цьому на різних ділянках перевага може бути за різними сторонами. На основі такої ситуації аналітики DeepState позначають лінію фронту на мапах, однак вона є умовною, уточнює офіцер відділення комунікацій 7 корпусу ДШВ Сергій Окішев.

Військовий зазначає, що бойові дії нині тривають на півночі міст Покровськ та Мирноград, а також на прилеглих до цих населених пунктів територіях. Російська піхота і надалі застосовує тактику інфільтрації, намагаючись пройти малими групами у міжпозиційний простір ЗСУ. Якщо росіянам вдається накопичити сили, вони намагаються використовувати автотранспорт і легку бронетехніку і проводити штурми вже на “броні”. Втім, зазначає Сергій Окішев, такі штурми переважно не мають успіху.

Також він уточнює, що Покровський напрямок і надалі відзначається активним застосуванням дронів різного типу з боку російських військових. Вони застосовують FPV‑дрони, квадрокоптери зі скидами, дрони на оптоволокні, а також (віднедавна) тяжкі дрони-бомбери. Окрім цього, на напрямку працює російська тактична авіація, яка скидає авіабомби. Ефективного засобу протидії проти них досі немає.

“Проти дронів на радіокеруванні використовуються РЕБи, в тому числі й мобільні, які встановлюються в бліндажах, на автотехніці, на пікапах. Якщо говорити про FPV-дрони на оптоволокні, то зазвичай наші військовослужбовці використовують вогнепальну зброю з дріб’ю, якою вони просто відстрілюють ці дрони. Якщо ми кажемо про дрони типу “Крило”, то Сили оборони активно використовують так звані дрони-перехоплювачі, які сьогодні показують свою ефективність.

В принципі, боротьба з російськими дронами триває, йде пошук нових, інноваційних, революційних рішень, які будуть впроваджуватися найближчим часом”, — зазначає військовий.

Нагадаємо, під час морозного січня 2026 року наступ російської армії на території Донецької області сповільнився. Після активізації у грудні він повернувся до темпів осені 2025 року. Активність загарбників залишалася приблизно однаковою на всіх напрямках, однак вони змогли захопити понад 125 км². Водночас на окремих ділянках фронту бійці ЗСУ не допустили жодних просувань окупантів. Журналісти Вільного Радіо проаналізували, яким був січень для Донеччини на фронті.