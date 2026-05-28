Сірий ламінат у квартирі: практичний гід з вибору відтінку та виробника від «ЛЕРУА МЕРЛЕН»

Сірий ламінат — це справжній улюбленець дизайнерів і власників квартир. Він давно став синонімом стилю, затишку та шляхетності. Такий колір візуально додає кімнаті простору, не перевантажує її та легко адаптується до будь-якого стилю, від лофту до мінімалізму. Сірий ламінат у «ЛЕРУА МЕРЛЕН» представлений у безлічі відтінків, тому саме тут ви зможете знайти ідеальне рішення для своєї оселі.

Як правильно вибрати сірий ламінат?

Під час вибору ламінату сірого кольору треба звертати увагу на відтінки, технічні параметри та виробника. Далі розберемось, як не помилитися.

Багатство палітри: який колір підійде до кожної кімнати?

Сучасний сірий ламінат має безліч напівтонів, кожен з яких підійде для різних дизайнерських рішень. Під час вибору обов’язково треба враховувати рівень природного освітлення в кімнаті. Якщо вікна виходять на південь, вибирайте холодні відтінки, щоб внести трохи свіжості. Для приміщень на півночі, де постійно не вистачає світла, краще купувати більш теплі тони.

У каталозі «ЛЕРУА МЕРЛЕН» зібрані найпопулярніші колірні рішення:

Ламінат попелясто-сірий. Це легкий, майже невагомий відтінок. Він ідеально підходить для маленьких спалень і дитячих кімнат, бо здатний розширити простір і створити атмосферу чистоти.

Ламінат графітовий. Глибокий і насичений темний відтінок. Він має дуже розкішний вигляд, але підходить лише для просторих кімнат і гарного природного освітлення. Інакше приміщення візуально стає меншим і більш похмурим. Ідеально пасує до вітальні, кухні-студії чи спальні.

Ламінат сіро-бежевий. Це неймовірно затишний відтінок, у якому поєднується м’якість бежевого та строгість сірого. Ламінат такого кольору актуальний для будь-якої кімнати, навіть для коридору.

Ламінат класичний сірий. Це нейтральний варіант, який підходить для будь-якої кімнати. Він має максимально природний і стриманий вигляд.

Окрім вибору тону, також варто звертати увагу на текстуру покриття. Імітація дерева додає інтер’єру природного тепла, затишку та шляхетності, але це більш класичний варіант. Якщо ви прагнете створити ультрасучасний простір у стилі лофт або хай-тек, краще вибрати ламінат з імітацією бетону. Він надасть кімнаті особливого шику.

Як вибрати виробника: на які характеристики звертати увагу?

Естетична привабливість — це лише половина успіху. Сірий ламінат для підлоги має витримувати щоденні навантаження, падіння предметів, дитячі ігри, тому варто звертати увагу на декілька критеріїв:

Клас зносостійкості. Для житлових кімнат з помірним навантаженням, наприклад, спалень, підійде 32 клас. А ось для коридору, вітальні чи кухні, де збирається вся сім’я кожного дня, краще покласти ламінат 33 класу.

Товщина дошки. Ламінат товщиною 7 мм краще підійде для гардеробних або гостьових спалень. 8 мм — це універсальне рішення для спалень, віталень і дитячих кімнат. А ось товщину ламінату 10 і 12 мм краще вибрати для кухонь або коридорів з максимальним навантаженням.

Наявність фаски. V-подібна фаска не лише допомагає швидко покласти матеріал, а й робить таке покриття візуально схожим на паркетну дошку. Якщо вона відсутня, то з роками можуть виникнути тріщини, що призведе до повторного ремонту.

Волого- та теплостійкість. Якщо ви плануєте зробити теплу підлогу чи вибираєте ламінат для коридору, кухні, надавайте перевагу водостійким моделям. Вони мають спеціальне захисне просочення та водовідштовхувальний шар, що запобігає здуттю поверхні при контакті з водою.

У будівельному магазині «ЛЕРУА МЕРЛЕН» ви знайдете лише перевірені світові та локальні бренди. Серед найпопулярніших марок можна виділити Egger, Krono Original, Kronotex, Swiss Krono та багато інших. Також у компанії є власний бренд Artens, який пропонує найкраще співвідношення ціни та якості.

Перш ніж замовити ламінат у сірих тонах, ознайомтеся з акційними пропозиціями й умовами програми лояльності на сайті магазину.