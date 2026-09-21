Скільки коштують стелажі для складу і від чого залежить ціна | Вільне Радіо

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Плануючи бюджет на облаштування чи розширення складської зони, підприємці часто стикаються з вражаючим розкидом цін на ринку. Два на вигляд однакові стелажні ряди можуть відрізнятися за вартістю у півтора-два рази, і ця різниця далеко не завжди пояснюється лише маржею продавця чи націнкою за бренд.

Купуючи металеві стелажі для складу в інтернет-магазині PRO-STOCK, важливо бачити не лише стартову ціну секції, а й приховані технічні нюанси. Це і товщина профілю, і коефіцієнт запасу міцності та якість фурнітури, які безпосередньо впливають на безпеку персоналу і тривалість служби всієї конструкції під щоденним піковим навантаженням.

Що формує вартість складських стелажів

Підсумкова ціна стелажного обладнання складається з комплексу інженерних параметрів, якості використовуваних матеріалів та обсягу додаткових послуг. Головними чинниками, які визначають фінансову частину проєкту, є:

Товщина, сорт та марка металу. Чим більше якісної конструкційної сталі використано під час виготовлення перфорованих стійок, рами та балок, тим вища металоємність виробу і його підсумкова собівартість.

Розрахункове та граничне навантаження. Легкі поличкові системи для дрібного штучного товару коштують значно дешевше за посилені палетні конструкції, де кожен ярус має безпроблемно тримати від 1,5 до 4 тонн.

Габаритні параметри та висотність. Зведення висотних систем вимагає встановлення додаткових елементів жорсткості, діагональних зв’язків, міжрядної зчіпки та застосування посилених анкерних болтів для надійної фіксації до підлоги.

Тип антикорозійного покриття. Звичайна ґрунтовка дешевша, але зносостійка порошково-полімерна фарба чи гаряче цинкування забезпечують тривалий захист від іржі й механічних сколів у холодних чи вологих приміщеннях.

Готові рішення проти проєкту під розміри приміщення

Придбання стандартних модулів зазвичай здається вигідним рішенням, адже це дозволяє оперативно закрити базові потреби та зекономити час на очікуванні виробництва. Проте серійні рішення майже ніколи не враховують наявність колон, виступів стін, пожежних гідрантів, проходження вентиляційних каналів чи специфічну висоту перекриттів.

Індивідуальне проєктування вимагає додаткових витрат на виїзні заміри та інженерні розрахунки, але дозволяє корисно використати буквально кожен квадратний метр підлоги та всю кубатуру приміщення. У довгостроковій перспективі персональний проєкт виявляється значно економічнішим, оскільки суттєво збільшує місткість зберігання та забезпечує безперешкодний проїзд для наявної складської техніки.

Як отримати точний розрахунок і не переплатити

Щоб отримати оптимальний кошторис, підготуйте деталізоване технічне завдання для інженерів. Вкажіть точні розміри приміщення, тип упаковки товару, граничну вагу одиниці зберігання, спосіб завантаження і бажану кількість ярусів. На основі цих параметрів фахівці компанії PRO-STOCK підберуть оптимальну конфігурацію, розрахують безпечну металоємність і нададуть вичерпний розрахунок вартості під ваші бізнес-завдання.