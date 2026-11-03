Скільки листів вощини в 5 кг пачці Дадан і Рут: вага та розрахунок | Парк Плюс

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Точний розрахунок кількості листів вощини у стандартній заводській упаковці вагою 5 кг — базове економічне та технологічне завдання при плануванні весняного розширення пасіки. Відхилення від регламентних показників товщини листа безпосередньо впливає на механічну стійкість відбудованих стільників під час кочівлі та на загальний бюджет пасічного сезону. Занадто тонкий лист (понад 16–17 листів Дадан на 1 кг) провисає і рветься під вагою меду, а надмірно товста вощина (менше 11–12 листів/кг) призводить до перевитрати дорогоцінного воску без будь-якої практичної користі для бджіл.

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Метрологія та стандарти: скільки листів у 5-кілограмовій пачці

Відповідно до українського стандарту ДСТУ 7172:2010, вощина випускається у трьох основних форматах рамкових систем. Кількість листів у заводській упаковці 5 кг має чіткі фізичні параметри:

1. Стандарт Дадан (розмір листа 410 х 260 мм ±2 мм):

* Кількість листів у 1 кг: від 13 до 14 штук.

У пачці 5 кг міститься рівно 65–70 листів.*

* Вага одного листа складає в середньому 71–77 грамів. Ця товщина вважається золотим стандартом міцності: стільник витримує до 4 кг запечатаного меду навіть при русі пересувної платформи польовими дорогами.

2. Стандарт Рут (розмір листа 410 х 210 мм ±2 мм):

* Кількість листів у 1 кг: від 17 до 18 штук.

У пачці 5 кг міститься 85–90 листів.*

* Вага одного листа становить 55–58 грамів, що ідеально відповідає глибині комірки багатокорпусного гнізда.

3. Стандарт магазинної напіврамки 145 мм (розмір листа 410 х 130 мм ±2 мм):

* Кількість листів у 1 кг: від 26 до 28 штук.

У пачці 5 кг міститься від 130 до 140 листів.*

* Вага листа — 35–38 грамів.

⚠️ Попередження: Якщо вам пропонують купити «економну» вощину Дадан, де в 5 кг пачці налічується 80–85 листів (вага листа менше 60 г), ви купуєте технологічний брак. Настільки тонке воскове денце розтягується під дією відцентрової сили в медогонці або деформується літньою спекою всередині вулика, що призводить до обриву стільника та масової загибелі розплоду.

Порівняльна таблиця характеристик вощини різних стандартів

Тип рамкової системи Габарити листа (мм) Вага одного листа (г) Листів у 1 кг **Листів у пачці 5 кг** Допустиме навантаження меду Дадан (300 мм) 410 х 260 71–77 13–14 шт 65–70 шт До 3,8–4,2 кг Рут (230 мм) 410 х 210 55–58 17–18 шт 85–90 шт До 2,8–3,2 кг Магазинна (145 мм) 410 х 130 35–38 26–28 шт 130–140 шт До 1,8–2,1 кг

Розрахунок потреби у вощині на пасіку: формули та норми

Для забезпечення санітарного благополуччя гнізда пасічник зобов’язаний щорічно оновлювати не менше 30–40% стільникового фонду (чорні старі стільники вибраковуються для запобігання накопиченню збудників гнильців та нозематозу):

· Пасіка на 20 сімей (Дадан): Потрібно відбудовувати по 4–5 нових рамок на сім’ю за сезон. Разом: 20 х 5 = 100 рамок. Для цього необхідно: 100 / 14 = 7,14 кг вощини (тобто 1,5 пачки по 5 кг).

· Пасіка на 50 сімей (Дадан + магазини 145 мм): Оновлення 4 гніздових рамок Дадан (200 шт = 14,3 кг) + відбудова 8 напіврамок 145 мм на сім’ю (400 шт = 14,8 кг). Разом: 29,1 кг вощини (тобто 6 стандартних пачок по 5 кг).

· Пасіка на 100 сімей (промислова система Рут): Повна заміна одного корпусу Рут (10 рамок) на кожну сім’ю щорічно = 1000 рамок. Разом: 1000 / 18 = 55,5 кг (тобто 11 пачок вощини по 5 кг).

Геометрія «Дубовик»: чому кут Маральді 120° зменшує витрату корму

Заводська вощина Дубовик купити яку віддають перевагу досвідчені бджолярі, виготовляється з кутом денця комірки 120° (так званий кут ромба Маральді). У звичайній кустарній вощині кут складає 130–140°, через що комірка виглядає сплюснутою. При куті 120° бджоли не витрачають час і мед на переробку форми денця, а відразу починають витягувати тонкі бічні стінки, відбудовуючи ідеальний стільник на 2–3 дні швидше.