Постачання води, тепла і газу, електроенергія, вивіз сміття, прибирання території біля будинків — отримати оплату за ці послуги установи громад пробують через суди, коли борги не сплачують тривалий час.

За даними аналітиків, від початку 2025 року по допомогу судів у конфліктах про несплачені платіжки по всій країні звернулись близько 194 тисячі разів. З них 6 714 — справи з Донецької області.

Для довідки: Тут не можна сказати, що за рік в області ще саме стільки людей перестали платити за окремі послуги. По-перше, найчастіше до суду подають вже за хоча б кількамісячні борги, а отже не платити могли в попередні роки. По-друге, та сама людина може заборгувати одразу кільком компаніям (наприклад, за газ, тепло та воду одночасно), і судитись з нею будуть різні структури. Кожна вимагатиме своє окремо, адже послуги вже надали. Це не найгірший показник по країні, водночас хибно сказати, що боргів немає. Ця цифра вказує саме на те наскільки часто комунальні установи йдуть в суд. Нагадаємо, станом на липень 2024 року жителі Донецької області заборгували за послуги ЖКГ понад 4 мільярди гривень. З них понад 2,5 мільярда гривень — був борг за опалення.

З даних аналізу справ по всій країні, у 40% випадків з українцями судяться за борги за теплопостачання. На другому місці водопостачання (18%), далі — газопостачання (15%) та житлове обслуговування (10%). На вивіз сміття та електроенергію припадає по 8% і 6% справ відповідно.

Найбільшу кількість проваджень відкрили проти людей віком 46–60 років — це майже 36% усіх випадків. А кожна четверта претензія по боргах — до пенсіонерів.

Водночас навіть з судовими рішеннями отримати гроші виконавцям часто не виходить — 60% справ завершили без реального стягнення.

“Борги так і залишилися в Реєстрі, але виконавці просто не змогли стягнути заборгованість”, — уточнили у “Опендатаботі”.

Нагадаємо, близько у 3,5 мільйона гривень обходиться утримання трьох дільниць АТ “Донецькоблгазу” — Костянтинівська, Лиманська та Покровська у 2025-му. Цим коштом мали б покривати зарплати фахівцям та відновлення понівечених росіянами мереж. Однак підприємство стикається з браком коштів — не всі споживачі сплачують за розподіл газу.

