Скільки заробляє керівництво Пенсійного фонду на Донеччині у 2026 році | Вільне Радіо

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Понад три мільйони гривень зарплати нарахували начальниці Головного управління Пенсійного фонду України в Донецької області Наталії Рад та її чотирьом заступникам у перші сім місяців 2026 року. Розповідаємо, скільки кожен посадовець отримував щомісяця та якими були їхні премії, надбавки та інші додаткові виплати.

Зарплатні відомості керівництва Вільне Радіо отримало від Головного управління Пенсійного фонду України в Донецької області у відповідь на інформаційний запит.

Зарплати посадовців наведені до вирахування податків. “На руки” вони отримали на 23% менше. Зазначені суми, окрім окладу, включають інші виплати, нараховані у відповідному місяці, зокрема надбавку за ранг державного службовця, надбавку за вислугу років, премії, доплати та інші виплати, передбачені законодавством.

Скільки заробляє у 2026 році керівництво ПФУ Донеччини, інфографіка: Вільне Радіо

Скільки заробила у 2026 році начальниця Пенсійного Фонду Донеччини Наталія Рад

Зарплата начальниці Головного управління ПФУ в Донецькій області Наталії Рад за перші сім місяців 2026 року склала 704 850 грн (після сплати податків — 542 734 грн):

січень — 90 935 грн;

лютий — 85 633 грн;

березень — 90 935 грн;

квітень — 164 262 грн;

травень — 90 935 грн;

червень — 91 075 грн;

липень — 91 075 грн.

До цих сум увійшли 30% окладу як надбавка за вислугу років — 15 906 грн щомісяця. Крім того, у квітні посадовиці нарахували 69 727 грн допомоги до відпустки, тому загальна сума вийшла більшою, ніж в інші місяці.

Яка зарплата заступників начальника Пенсійного фонду Донеччини у 2026 році

У підпорядкуванні Наталії Рад є четверо заступників. Найбільше за сім місяців 2026-го заробила заступниця начальника Головного управління ПФУ в Донецькій області Ольга Зрожевська. Її зарплата склала 637 127 грн (після сплати податків — 490 588 грн):

січень — 150 314 грн;

лютий — 77 819 грн;

березень — 81 392 грн;

квітень – 81 392 грн;

травень – 83 148 грн;

червень — 81 531 грн;

липень — 81 531 грн.

Щомісяця посадовиці нараховували 30% надбавки за вислугу років — у середньому 15 тис. грн. У січні вона додатково отримала 66 281 грн як допомогу до відпустки.

Трохи менше заробив заступник начальника Сергій Полесов — за перші сім місяців йому виплатили 630 886 грн зарплати (після сплати податків — 485 782 грн):

січень — 81 392 грн.

лютий — 139 584 грн;

березень — 84 064 грн;

квітень — 81 392 грн;

травень — 81 392 грн;

червень — 81 531 грн;

липень — 81 531 грн.

Щомісяця посадовець отримував по 30% надбавки за вислугу років — це в середньому по 15 тис. грн. У лютому він був у відпустці, тож йому нарахували 66 281 грн “відпускних”.

Менше за колег, попри вищу посаду, заробив перший заступник начальника Головного управління ПФУ в Донецькій області Євген Єрісов. Втім, ця різниця зумовлена тим, що посадовець не отримував виплат за відпустку.

Зарплата Єрісова за перші сім місяців 2026 року склала 564 850 грн (після сплати податків — 434 934 грн):

січень — 73 332 грн;

лютий — 78 369 грн;

березень — 83 406 грн;

квітень — 83 406 грн;

травень — 83 406 грн;

червень — 78 509 грн;

липень — 84 422 грн.

Меншою була й надбавка за вислугу років, яку нараховували посадовцю. Вона становила від 24 до 26%, тобто 12–13 тис. грн щомісяця.

Найменшу зарплату в керівному апараті Пенсійного фонду Донеччини мала заступниця начальника Головного управління — начальниця управління обслуговування громадян Ольга Кириєнко. Вона, як і Євген Єрісов, не була у відпустці, тож не отримала за це виплат.

Із січня по липень 2026-го посадовиці заплатили 541 593 грн (після вирахування податків — 417 026 грн):

січень — 76 255 грн;

лютий — 71 218 грн;

березень — 76 255 грн;

квітень — 76 255 грн;

травень — 77 022 грн;

червень — 77 402 грн;

липень — 87 186 грн.

Кириєнко нараховували від 20 до 22% надбавки за вислугу років — у середньому по 10 тис. грн.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки заробляє керівництво Донецького Центру зайнятості у 2026 році.