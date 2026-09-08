Словʼянський напрямок стане основним для росіян упродовж осені 2026-го, — 10 бригада

Українські військові. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

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Російські війська планують зосередити свої сили на Словʼянському напрямку — він стане основним відтинком упродовж осені 2026-го. Окупанти вже намагаються вийти на рубежі Миколаївки та Оріхуватки, що може дозволити в майбутньому підійти до Словʼянська. Задля цього вони посилили атаки на місто: тепер вони щоденні.

Про це розповів командир роти 10 бригади Едельвейс на псевдо “Філософ” в етері “Єдині новини”.

За його словами, ситуація на Словʼянському напрямку залишається стабільно напруженою: упродовж серпня та на початку вересня 2026 року відтинок “вийшов на перше місце” за кількістю штурмів. Окупанти планують зосередити свої зусилля там упродовж осені.

Так, вони хочуть “найближчим часом” вийти на рубіж Миколаївки та Оріхуватки, аби далі рухатися на Словʼянськ. Однак нині українським військовим вдається протидіяти такому задуму — про значні просування не йдеться, зазначив оборонець. Водночас війська країни-агресорки посилюють обстріли міста: щоденні авіабомби, руйнування домівок та цивільної інфраструктури. Такими атаками, пояснив “Філософ”, окупанти прагнуть витіснити зі Словʼянська населення та унеможливити його оборону в майбутньому.

За оцінками бригади “Едельвейс”, попри посилення угруповання окупантів, нині вони не мають достатньо сили як для захоплення Словʼянська, так і Краматорська.

“Але це нас не повинно вводити в якусь оману. Ми мусимо розуміти, що окупант сильний, він працює. Додамо сюди ще осінній період, зараз посилиться туманність, зараз посиляться дощі. І це загарбник буде пробувати використовувати на свою користь”, — сказав “Філософ”.

Нагадаємо, днями війська країни-агресорки активізували штурми на Словʼянському напрямку — це сталося після помітного зниження інтенсивності атак. Однак попри спроби окупантів посилити тиск завдяки авіаударам, дронам та малим групам, захисники продовжують нищити загарбників. Українські військові зривають їхні плани щодо просування до Краматорсько-Слов’янської агломерації.