Директорка школи у Краматорську Ганна Бородавкіна, яка загинула 1 лютого 2023 року. Фото: Facebook/Анна Бородавкина

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — Ганна Бородавкіна. Жінка присвятила освіті Краматорська все життя — спочатку як вчителька української мови та літератури, а згодом як директорка школи. Вона любила співати, книги, природу та море. Колеги та друзі згадують її як надійну подругу, яка підтримає, порадить і прийде на допомогу.

Про загибель жінки повідомили в управлінні освіти Краматорської міськради.

Ганна народилася 21 березня 1976 року і жила у Краматорську. Закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут, і з 1997 року працювала у школі №24 у Краматорську вчителькою української мови та літератури.

У 2010 році стала керівницею міжшкільного факультативу “Підготовка до ЗНО”, а у 2011 році здобула звання лауреатки конкурсу “Учитель рок” в номінації “Вчитель української мови та літератури”.

Її учні неодноразово вигравали на різноманітних конкурсах.

У 2013 році закінчила магістратуру Донбаського державного педагогічного університету за спеціальністю “керівник підприємства, установи та організації у сфері освіти та виробничого навчання”.

Згодом стала директоркою школи №24, де раніше працювала вчителькою.

За спогадами колег, Ганна протягом десяти років була учасницею вокального ансамблю вчителів школи, за що її називали “співоча директорка”.

“Вона була найкращою подругою, надійною, яка підтримає, підкаже, прийде на допомогу. Мені важко говорити про неї в минулому часі, але вона була людиною з великої літери”, — говорила подруга жінки Лілія Куліш.

Знайомі згадують, що жінка любила книги, природу, море та тихі моменти.

Жінка загинула 1 лютого 2023 року під час російського удару по Краматорську. Того дня окупанти вдарили ракетою по житловій багатоповерхівці. Внаслідок вибуху загинули троє людей, а 18 дістали поранень. Серед них була й директорка школи.

“Ганна була жайворонком: завжди рано лягала спати і рано вставала. Думаю, у той момент, коли прилетіла ракета, вона вже спала. У них у будинку завжди були кішки, останнім часом була Маруська, мабуть, вона загинула зі своїми господарями”, — припускає подруга Лілія.

Жінці було 47 років. В неї залишилося двоє дітей.

Світла пам’ять.