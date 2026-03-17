Справа про депортацію 213 дітей із Донеччини: підозри отримали троє “посадовців ДНР”

Фігуранти справи про депорацію 213 дітей. Фото від Донецької обласної прокуратури

Прокурори 17 березня повідомили про підозру трьом “посадовцям” у так званій “ДНР”, які можуть бути причетні до примусового переміщення 213 дітей з Донецької області до Росії. Жодна з яких досі не повернулася на Батьківщину. Про підозри повідомили на третю річницю видачі Міжнародним кримінальним судом ордерів на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової, підозрюваних у депортації неповнолітніх українців.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

Так, підозри отримали так звані “міністр освіти і науки ДНР”, “голова адміністрації Донецька” та директорка одного з інтернатів на тимчасово окупованій частині Донеччини.

За матеріалами слідства, вони причетні до заздалегідь спланованої операції з депортації українських дітей, яка почалася незадовго до початку відкритого вторгнення Росії. 16 лютого 2022 року окупаційна адміністрація “ДНР” розпочала так звану “евакуацію” неповнолітніх, керівникам закладів освіти тоді наказали скласти списки дітей, яких надалі планували вивезти до Росії. Вже через два дні, 18 лютого, з однієї зі шкіл-інтернатів до Росії депортували 213 вихованців.

Жодної дитини з цієї групи досі не повернули до України, уточнюють у прокуратурі. 78 з них вже незаконно передали до російських сімей.

“Це депортація українських дітей і воєнний злочин. Міжнародна спільнота має бачити: Росія свідомо знищує ідентичність наших дітей. Ми використаємо всі інструменти правосуддя, аби кожен вихованець повернувся додому, а винні почули вирок”, — повідомили в Офісі генерального прокурора України.

На початок 2022 року “міністром освіти і науки” угрупування “ДНР” був Михайло Кушаков, а “головою адміністрації Донецька” — Олексій Кулемзін. Останній досі обіймає свою посаду в окупаційній адміністрації.

Трьом згаданим фігурантам справи інкримінують порушення законів та звичаїв війни за попередньою змовою (ч. 2 статті 28 та ч. 1 ст. 438 ККУ). Максимальне покарання — до 12 років ув’язнення.

Раніше Вільне Радіо писало про діяльність Олексія Кулемзіна в окупаційній адміністрації, створеній російськими загарбниками на захопленій частині Донецької області. Його політична кар’єра почалася з роботи в Донецькій обласній державній адміністрації, а продовжилася — серед окупантів. У 2016 році став керувати адміністрацією загарбників для міста-мільйонника. З непримітного помічника він перетворився на активного прихильника Z-пропаганди росіян. В окремому матеріалі ми зібрали досьє на донеччанина, який керує адміністрацією найбільш населеного міста Донеччини, але не має жодного вироку від української правоохоронної системи за ці роки.