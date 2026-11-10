США пропонують змінити межі Донеччини та Луганщини задля угоди з Росією, — медіа

Обстріляний вказівник до Донецька та Луганська. Ілюстративне фото: "Голос України"

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Адміністрація Дональда Трампа пропонує зміну адміністративних меж Донецької та Луганської областей задля досягнення мирної угоди між Україною та Росією. Згідно з задумом авторів ініціативи, це рішення нібито дозволить Москві оголосити про повний контроль над вже скороченими версіями Донеччини й Луганщини, а Україні — зберегти контроль над територіями, які вона досі утримує.

Про це повідомляє The Economist.

Про відповідну пропозицію медіа повідомили анонімні джерела, які залучені до підготовки перемовин між Україною, Росією та США в Об’єднаних Арабських Еміратах. Вони почалися 10 листопада і триватимуть два дні: це перша тристороння зустріч країн від лютого 2026 року.

Американську сторону на перемовинах представляють Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Україну представляють секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія та перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця. Від Росії на перемовини прибули помічник Путіна Володимир Мединський, заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков та начальник служби оперативної інформації та міжнародних зв’язків ФСБ Олексій Комков.

Перемовини у тристоронньому форматі відновилися менш як через тиждень після проміжних виборів у Конгрес США. Інсайдери The Economist пов’язують цей поспіх із поразкою республіканської партії: вже у січні демократи отримають більшість в обох палатах Конгресу, тому і Віткоффу, і Кушнеру можуть загрожувати розслідування через імовірний конфлікт інтересів.

The Economist уточнює, що Росія нібито готова зупинити бойові дії по нинішній лінії фронту, але лише після того, як США запропонували внести до переговорів питання безпеки Європи. Водночас критики побоюються, що це дасть Москві привід висувати нездійсненні вимоги й затягувати війну.

Вашингтон також пропонує повернути Росію на європейські енергоринки, що суперечить новому закону ЄС. Київ і європейські партнери виступають проти.

Ключовим питанням перемовин залишаються гарантії безпеки. Без них Україна не припинить вогню, а Росія відкидає залучення міжнародних сил до України й вимагає від держави нейтралітету та скорочення армії.

Нагадаємо, у 2025 році народна депутатка Анна Скороход зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови, яка передбачає зміну адміністративного устрою Донеччини та Луганщини, передавши підконтрольні території цих регіонів до Харківщини та Дніпропетровщини. Понад рік проєкт постанови перебуває на розгляді профільного комітету, відтоді жодних подальших кроків стосовно ініціативи не було.