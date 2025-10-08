Статус УБД можна отримати автоматично. Фото: Мінветеранів

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Станом на 1 вересня 2025 року статус учасника бойових дій (УБД) мають 1 326 552 громадянина України. Переважна більшість із них отримала цей статус після початку повномасштабного вторгнення Росії, протягом неповних останніх чотирьох років.

Про це Мінветеранів повідомило у відповідь на інформаційний запит від видання LIGA.net.

Так, до 24 лютого 2022 року учасниками бойових дій офіційно стали 556 467 людей. Після початку повномасштабного вторгнення та до кінця 2022 року такий статус надали ще 12 871 громадянину та громадянці, у 2023 році — 324 018, у 2024 році — 267 263, а за дев’ять місяців 2025 року — ще 165 933 людям.

Це дані з Єдиного державного реєстру ветеранів війни, уточнили у Мінветеранів. Туди вносять дані про учасників бойових дій на підставі інформації, яку надають створені у різноманітних міністерствах та відомствах комісії. Йдеться про Міноборони, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції, Національна поліція, Національна гвардія, Служба безпеки України, розвідувальні органи, адміністрації Держприкордонслужби, Держспецзв’язку, Держспецтрансслужби, Управління державної охорони, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Державне бюро розслідувань та Національне антикорупційне бюро.

Статус учасника бойових дій в Україні можуть отримати не лише військові, а й інші громадяни, які виконували бойові завдання та брали участь у захисті України. Йдеться також про правоохоронців, членів добровільних формувань, людей рядового та начальницького складу, медичний персонал та цивільних.

У Мінветеранів уточили, що наразі в Україні не планують розширювати коло отримувачів статусу УБД.

Нагадаємо, українці, які брали участь у бойових діях, можуть отримати статус учасника бойових дій автоматично без додаткових процедур. Це спрощений процес, який не вимагає участі захисника та не потребує заяви чи додаткових документів. Журналісти Вільного Радіо розповіли у подробицях про те, хто саме може отримати цей статус без зайвих кроків.