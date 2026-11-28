Віталій Ксьондзик. Фото з особистого архіву дружини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо Віталія Ксьондзика з Волині. Він став на захист України 25 лютого 2022 року, служив у 6 Волинському прикордонному загоні, воював на Вугледарському, Авдіївському та Харківському напрямках. 19 липня 2026 року Віталій загинув поблизу села Колодязного на Харківщині, коли виводив із позиції пораненого побратима. У нього залишилися дружина Тетяна та маленький син Дем’ян.

Про життя та службу Віталія журналістам Вільного Радіо розповіла його дружина Тетяна Ксьондзик.

Вільне Радіо публікує історії загиблих під час російсько-української війни, аби вшанувати їхню пам’ять. Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його (її) життя, заповніть анкету для рідних та знайомих загиблих або напишіть нам у Telegram Instagram чи Facebook . Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про близьку вам людину. Це безкоштовно.

Любив риболовлю та цінував близьких

Віталій Ксьондзик народився 29 червня 1996 року в селі Любитів Ковельського району Волинської області. Там закінчив загальноосвітню школу імені Лесі Українки. У 2014 році здобув професію штукатура-лицювальника-плиточника у професійно-технічному училищі №5 у Ковелі.

Після навчання працював за фахом, а також вантажником.

Із Тетяною Віталій познайомився у 2015 році. Тоді дівчина навчалася разом із його сестрою та приїхала до їхньої родини в гості. У 2017 році вони почали зустрічатися, а 10 липня 2021-го одружилися.

Удома Віталій був ніжним, люблячим і веселим. Підтримував дружину, допомагав їй і був уважним до родини. Тетяна згадує його як добру, терплячу й сильну людину, яку поважали знайомі.

Віталій любив проводити час на природі. Найбільшим його захопленням була риболовля. А серед його улюблених страв були сосиски у вафлях, тож Тетяна обов’язково їх готувала, коли чоловік приїздив додому з ротації.

Віталій Ксьондзик на риболовлі. Фото з особистого архіву дружини

Пішов захищати Україну, коли дружина була вагітна

25 лютого 2022 року Віталій Ксьондзик став до лав Державної прикордонної служби України. Напередодні, 24 лютого, йому прийшла повістка.

Він служив у 6 Волинському прикордонному загоні — у 6 прикордонній комендатурі швидкого реагування. Обіймав посаду інспектора прикордонної служби 2 категорії та був снайпером.

На момент, коли Віталій вирушив на фронт, Тетяна була вагітна приблизно десять тижнів. Тож повернувся він уже після народження їхнього сина Дем’яна — хлопчик з’явився на світ 24 січня 2025 року.

Віталій із сином Дем’яном. Фото з особистого архіву дружини

“Він навіть не бачив мене з животом. Коли приїхав, уже був син. Йому було незвично, він боявся взяти його на руки. Такі моменти дуже сильно запам’ятовуються”, — розповідає Тетяна.

За словами дружини, Віталій був турботливим батьком. Навіть попри службу на фронті він цінував час із родиною та намагався проводити його із сином під час відпусток.

“Навіть коли нашому сину було лише три тижні, Віталій уже ходив із візочком на зимову риболовлю. Це безцінно”, — згадує дружина.

Воював під Вугледаром та Авдіївкою, після поранення повернувся до служби

За час служби Віталій разом із побратимами пройшов кілька важких напрямків фронту. У 2023 році він обороняв Вугледарський напрямок, а у 2024-му брав участь у боях за Авдіївку.

4 лютого 2024 року під Авдіївкою чоловік дістав поранення, але після відновлення повернувся до служби.

За понад чотири роки на передовій прикордонники стали для Віталія близькими людьми. З деякими побратимами вони навіть стали кумами.

Останню відпустку Віталій провів із родиною наприкінці 2025 року. Він приїхав додому 31 грудня й мав пробути з близькими 20 днів.

Віталій із дружиною та сином. Фото з особистого архіву дружини

“Це був найкращий початок року і найгірший його кінець”, — згадує Тетяна.

Загинув, коли виводив із позиції пораненого побратима

19 липня 2026 року Віталій Ксьондзик виконував бойове завдання поблизу села Колодязного Куп’янського району Харківської області.

Під час виходу з позиції він допомагав виводити пораненого побратима. Коли повертався назад, підірвався на міні. Віталій загинув на місці. Йому було 30 років.

Віталій із сином. Фото з особистого архіву дружини

“Він був найкращим чоловіком і татком. Мені дуже не вистачає його і його підтримки”, — каже Тетяна.

За життя Віталій мав статус ветерана війни, відзнаку Президента України “За оборону України” та нагрудний знак “За мужність в охороні державного кордону”.

Аби посмертно вшанувати пам’ять захисника, його рідні ініціювали петицію до президента України з проханням надати йому звання Героя України. Підтримати ініціативу можна за посиланням.

У Віталія залишилися дружина Тетяна та син Дем’ян, якому на момент загибелі батька було півтора року.

Вічна пам’ять і шана захиснику!