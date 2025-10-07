Олександр Короткий з Донецька, заочно засуджений до 10 років за пособництво окупантам. Фото: Миротворець (покращене за допомогою ШІ-інструмента)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У 2018 році житель окупованого Донецька Олександр Короткий погодився стати “депутатом народної ради “ДНР”, а через чотири роки допомагав влаштувати незаконний референдум про приєднання Донеччини до Росії. За це його заочно засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про цей вирок журналісти Вільного Радіо дізналися з судового реєстру.

Слідство встановило, що у вересні 2022 року Короткий разом із керівником так званої “громадської палати “ДНР” звернувся до ватажка псевдореспубліки з пропозицією провести незаконний референдум про “вступ ДНР до складу Росії”. Уже 20 вересня у будівлі “адміністрації Пролетарського району Донецька” відбулося позачергове засідання “народної ради ДНР”, де Короткий голосував за ухвалення “закону” про проведення цього голосування.

Доказами провини Короткого стали фото- і відеоматеріали його участі у голосуванні, публікації на сайтах “народної ради ДНР”, записи моментів підписання “договорів” між РФ і окупаційною адміністрацією, а також документи, що підтвердили його особу.

На сайті окупаційної адміністрації псевдореспубліки Олександр Короткий вказаний як чинний депутат “народної ради ДНР” від партії “Донецька республіка”:

Скриншот з окупаційного сайту, де зазначено Олександра Короткого як чинного депутата

Скриншот з окупаційного сайту, де зазначено Олександра Короткого як чинного депутата

Справу розглядали без присутності фігуранта, адже він залишається на окупованій території і не з’являвся на виклики слідчих.

Суд визнав Олександра Короткого винним у посяганні на територіальну цілісність України (ч. 2 ст. 110 КК України) та у співпраці з окупаційною владою (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України). За ці дії йому призначили 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна — однокімнатної квартири та машини Mitsubishi 2011 року випуску. Окрім цього, чоловікові заборонили протягом 15 років обіймати будь-які посади в органах влади чи місцевого самоврядування.

Також на засудженого поклали судові витрати за проведення експертизи — він має сплатити 13 631 грн.

Раніше ми розповідали про Ігоря Внукова з Мирнограда, який добровільно долучився до незаконних виборів на окупованій частині Донецької області, отримав посаду “депутата” від “Єдиної Росії” та продовжує брати участь у засіданнях так званої “Донецької міськради “ДНР”. Йому оголосили підозру.