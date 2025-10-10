Оперуповноважений кримінальної поліції, захисник Дмитро Коробенко Фото: ГУНП в Донецькій області

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо поліцейського Дмитра Коробенка, який служив у батальйоні поліції особливого призначення. Захисник загинув 3 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання. За кілька днів йому мало виповнитись 22.

Про Дмитра Коробенка написали у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

Дмитро Коробенко народився в селі Урзуф на Донеччині, яке нині окуповане російськими військами. З дитинства хлопець мріяв стати поліцейським, і після навчання почав працювати оперуповноваженим у кримінальній поліції Дружківки.

З початком повномасштабної війни чоловік приєднався до стрілецького батальйону поліції особливого призначення. Разом із побратимами він виїжджав на завдання, знаючи, що вдома на нього чекають дружина, восьмимісячна донька та 15-річна сестра, якою він опікувався.

Під час одного з таких виїздів, 3 серпня 2025 року, Дмитро загинув під час виконання бойового завдання. Життя захисника обірвалося за кілька днів до його 22-річчя.

“Дмитро Коробенко виконав бойове завдання ціною життя. Він завжди пам’ятав про родину і боровся заради майбутнього своєї дитини та всіх дітей України”, — розповіли колеги полеглого правоохоронця.

Вічна пам’ять.