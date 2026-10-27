Де купити стікерпаки й піни з символами Донеччини

Стікерпак "Шахтарська Донеччина" з колекції магазину "Я — Донеччина". Фото: Вільне Радіо

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У мерчі «Я — Донеччина» від Вільного Радіо є не лише одяг, а й компактні речі — стікерпаки та піни. Їх можна додати до блокнота, ноутбука, рюкзака чи одягу або обрати як невеликий подарунок для людини, пов’язаної з регіоном.

Купівля мерчу також підтримує незалежну роботу Вільного Радіо — редакції, яка пише про життя громад області, війну, окупацію, відновлення та рішення місцевої влади.

Колекція розповідає про Донеччину через її міста, степ, промислову історію, Приазов’я та символи українського спротиву.

Стікерпаки про Донеччину

У каталозі доступні чотири набори наліпок. Кожен коштує 200 грн.

Стікерпак «Приазовська Донеччина» присвячений частині області, пов’язаній із Азовським морем, Маріуполем та іншими містами й селищами Приазов’я.

Стікерпак «Шахтарська Донеччина» звертається до промислового образу регіону: шахт, териконів і міст, історія яких пов’язана з видобутком вугілля.

Стікерпак «Степова Донеччина» нагадує про степові ландшафти області. Це набір для тих, хто хоче обрати загальний образ Донеччини без прив’язки до окремого міста.

Стікерпак "Степова Донеччина" з колекції магазину "Я — Донеччина". Фото: Вільне Радіо

Стікерпак «Сувеніри з міст Донеччини» об’єднує візуальні мотиви міст області. Він може підійти тим, хто хоче зібрати в одному наборі символи різних куточків Донеччини.

Переглянути стікерпаки про Донецьку область можна в каталозі.

Піни з символами Донеччини

Піни в колекції коштують по 280 грн. Їх можна носити на одязі, сумці чи рюкзаку.

Пін DNTSK — значок із лаконічним написом DNTSK та графічним мотивом терикона. Це стриманий варіант для тих, хто хоче позначити свій зв’язок із Донецькою областю.

Пін «Сонце сходить на Донеччині» має напис Donetsk Oblast і зображення сонця. Назва відсилає до східного розташування регіону.

Пін "Сонце сходить на Донеччині" з колекції магазину "Я — Донеччина". Фото: Вільне Радіо

Пін Freedom grows inside містить англомовний напис «Свобода росте всередині». Це варіант із меседжем про внутрішню стійкість і свободу.

Пін Freedom grows inside із колекції магазину "Я — Донеччина". Фото: Вільне Радіо

Пін Freedom — значок із написом Freedom та рослинним мотивом. Він продовжує тему свободи й зв’язку людини зі своїм краєм.

Обрати пін про Донеччину можна на окремій сторінці каталогу — там ви знайдете багато інших тематичних пінів.

Як обрати

Стікерпаки підійдуть тим, хто хоче додати символи Донеччини до особистих речей: ноутбука, чохла, блокнота або валізи. Піни — для тих, хто шукає невеликий аксесуар на одяг чи сумку.

Обидві категорії можна поєднати з футболками, худі та брелоками з мерчу «Я — Донеччина». Так покупка стає і способом зберегти видимість української Донеччини, і підтримкою незалежного регіонального медіа.