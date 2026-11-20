Жителі Донеччини можуть отримати гроші на тверде паливо. Ілюстративне фото: УНІАН

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Українці, чиї будинки опалюється дровами або іншим твердим пічним паливом, можуть скористатися державною підтримкою для його придбання. Розповідаємо, як оформити субсидію на дрова у 2026 році та які суми допомоги.

Про порядок отримання субсидії на дрова повідомили у Пенсійному Фонді України.

Житлова субсидія на придбання твердого палива призначається домогосподарствам, які не мають централізованого опалення та не використовують природний газ або електроенергію для індивідуального опалення житла.

Розмір субсидії визначається індивідуально з урахуванням доходів, встановлених нормативів та обов’язкової частки платежу.

Нормативи для субсидії на тверде паливо у 2026 році:

4 602,57 грн — гранична розрахункова вартість однієї тонни твердого палива;

2 тонни — мінімальна річна норма забезпечення твердим паливом одного домогосподарства;

9 205,14 грн — розрахункова вартість двох тонн твердого палива.

Цю субсидію можна отримувати одночасно з субсидією на інші комунальні послуги. Якщо домогосподарство отримувало допомогу у 2025 році, для її призначення у 2026 році необхідно повторно подати документи:

заява про призначення житлової субсидії;

декларація про доходи і витрати заявника і членів домогосподарства.

За потреби можуть знадобитися додаткові документи, якщо необхідні відомості відсутні в державних реєстрах.

Звернутися за призначенням житлової субсидії можна:

особисто — до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України;

через ЦНАП або уповноваженого посадовця громади;

поштою — на адресу органу Пенсійного фонду України у вашій громаді;

онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або портал “Дія”.

Житлова субсидія на придбання твердого палива, пільга на його придбання та окрема грошова допомога на опалення — різні види державної підтримки, кожен із яких має власні умови надання.

Нагадаємо, переселенці з Волноваської громади можуть отримати 15 тис грн на дрова.