Словʼянська ТЕС. Ілюстративне фото: ДТЕК

Господарський суд Донецької області відкрив провадження у справі про банкрутство публічного акціонерного товариства “ДОНБАСЕНЕРГО”, якому належить Слов’янська ТЕС. Кредитор ТОВ “СЛАВКЛІНСЕРВІС” заявив про борг підприємства на 1,625 млн грн.

Відповідну ухвалу Господарського суду Донецької області журналісти Вільного Радіо знайшли в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

18 травня суд визнав вимоги кредитора та ввів процедуру розпорядження майном строком на 170 днів, тобто 4 листопада 2026 року. На час процедури запровадили мораторій на стягнення боргів.

Зазначимо, справу про банкрутство Донбасенерго відкрили близько через місяць після остаточної зупинки роботи Слов’янської ТЕС: останньої теплоелектростанції, яка працювала на підконтрольній українському уряду частині Донецької області.

До складу Донбасенерго входила ще одна теплоелектростанція — Старобешівська, однак вона перебуває на території, яка окупована з 2014 року. У 2017 році в публічному акціонерному товаристві заявили, що втратили доступ до цієї станції.

