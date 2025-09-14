Нікіта Савченко здобув "бронзу" на Чемпіонаті світу серед юніорів. Фото: Спортуправління Бахмут

Бахмутянин Нікіта Савченко виборов бронзову медаль на чемпіонаті світу з сумо серед юніорів, який проходить у столиці Таїланду Бангкоку.

Про перемогу спортсмена повідомили в Управлінні з питань фізичної культури і спорту Бахмутської міської ради.

Чемпіонат світу з сумо серед юніорів зібрав учасників із десятків країн. Савченко виборов “бронзу” у своїй категорії, а свою нагороду присвятив Дню міста Бахмут.

Нікіта займається у відділенні сумо Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1. Тренерами спортсмена є Олег Рева та Ольга Митник.

