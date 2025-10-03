Який вигляд мала Мар’їнка із супутника у 2024 році. Колаж: Вільне Радіо

На гугл-мапах опублікували оновлені супутникові знімки Мар’їнки від липня 2024 року. За ними можна оцінити масштаб наслідків боїв за місто. Журналісти Вільного Радіо порівняли кадри від 2022 і 2024 років.

Бої у Мар’їнці тривали до грудня 2023 року. На оновлених кадрах можна побачити, наскільки місто постраждало від бойових дій. Минулого разу знімки міста з супутника оновлювали у квітні 2022-го.

Останні натепер знімки актуальні станом на липень 2024-го. Новіших і якісніших супутникових фото Мар’їнки у відкритому доступі наразі немає.

Південна частина Мар’їнки на супутникових знімках 2024 року

Південні вулиці Мар’їнки, які прилягають до проспекту Дружби (раніше — Ворошилова) мали найщільнішу багатоповерхову забудову в місті. Цілих споруд тут не залишилось: деякі зруйновані, але ще стоять, але більшість — практично стерті до фундаменту.

Повний перелік адрес будівель на цій графіці наводимо тут. Будинки №7, 9, 8, 6, 4, 10, 11, 16, 17, 20-А, 20-Б по проспекту Дружби (раніше — Ворошилова), №12, 13, 18, 20, 22, 19, середня загальноосвітня школа №1 і дитяча спортивна школа ДЮСШ по вулиці Заводській.

Супутникові знімки Мар’їнки у квітні 2022 року та липні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Повний перелік адрес будівель на цій графіці наводимо тут. Будинки №29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 24-Г, 24-В, 23 по вулиці Заводській.

Супутникові знімки Мар’їнки у квітні 2022 року та липні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Північно-західні квартали міста постраждали ще під час АТО — вирви від снарядів видно на кадрах 2022 року. Але повномасштабна війна завдала незрівнянно більших збитків.

Повний перелік адрес будівель на цій графіці наводимо тут. Будинки №36, 38, 40, 42, 42-А по проспекту Дружби (раніше — Ворошилова).

Супутникові знімки Мар’їнки у квітні 2022 року та липні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Повний перелік адрес будівель на цій графіці наводимо тут. Будинки №34, 32, 30, 28, 26, 24 по проспекту Дружби (раніше — Ворошилова), №13, 15, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 43 по вулиці Урожайній (раніше — Комсомольській), №1, 2, 3, 4 по вулиці Лісовій (раніше — Чапаєва) та місцеве кладовище.

Супутникові знімки Мар’їнки у квітні 2022 року та липні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Центр Мар’їнки на супутникових знімках 2024 року

Споруди у центрі міста теж зруйновані, але обриси будинків ще можна розпізнати. На оновлених знімках — руїни адміністративних та житлових будівель на проспекті Дружби (раніше — Ворошилова) і вулицях Благодатній (раніше — Щорса), Героїв Чорнобиля (раніше — Орджонікідзе), Шевченка, Сергія Прокоф’єва (раніше — Леніна), Жовтневій, Петра Карпова (раніше — Тельманова) та Матросова.

Повний перелік адрес будівель на цій графіці наводимо тут. Будинки №1, 6, 10-А, 12, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 44, 46, 50, 54, 56, 60, 64, 66, 43, 41, 39-А, 35, 33, 29-А, 36-А, 27, 25-А, 23-Б, 23, 23-А, 19, 17, 15, 11, 9, 7, 5, 3, 2 по вулиці Благодатній (раніше — Щорса), №2-А, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44-Б, 46, 48, 50 52, 54, 56, 56-А, 60, 62, 77, 75-А, 73, 71, 65, 61, 55, 53, 49, 47, 43, 39, 35, 29, 27, 25, 19, 17, 13, 11, 9, 7, 5, 3 2 по вулиці Героїв Чорнобиля (раніше — Орджонікідзе), №6, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 30, 34, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 60, 62, 64, 68, 70, 84, 86, 90, 92, 94, 49, 43-А, 39, 37, 35, 31, 29, 25, 23, 21, 19, 13, 9, 5, 3 по вулиці Шевченка.

Супутникові знімки Мар’їнки у квітні 2022 року та липні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

На кадрах нижче видно випалену землю — такий вигляд тепер має міський парк культури та відпочинку в Мар’їнці.

Повний перелік адрес будівель на цій графіці наводимо тут. Міський парк культури та відпочинку, будинки №5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27-А, 29 по проспекту Дружби (раніше — Ворошилова), №6, 8, 10-А, 16, 18, 22, 28-А, 38, 40, 42, 44-А, 46, 56, 58-А, 62-А, 64, 59, 57, 55-А, 53, 51, 49, 45, 43, 41, 39, 35, 33, 29, 21, 17, 13, 7 по вулиці Сергія Прокоф’єва (раніше — Леніна), №8, 12, 22, 24, 26, 30, 32, 36, 44, 44-А, 50, 54, 56, 60-Б, 60-А, 60, 62, 64, 91, 87, 85, 83 81, 79, 77, 75, 73, 69, 65, 61, 59, 57, 55, 53, 49, 47, 43, 41, 39, 27, 25, 21, 19, 17 по вулиці Жовтневій, №2, 6, 12-А, 14, 20, 22-А, 29-А, 29, 77-А, 79-А, 36-А, 42, 46, 47, 44, 41, 33, 28, 25, 24, 21, 18, 15, 10, 9, 7, 5, 4, 3 по вулиці Петра Карпова (раніше — Тельманова), №5-А, 6-А, 9, 9-А, 11, 15-А, 16-А, 19-Б, 26-А, 29, 32-А, 45-А, 39, 39-А, 38, 37, 35, 30, 28, 27, 24, 23, 20, 13, 10, 7, 6, 4, 2 по вулиці Матросова.

Супутникові знімки Мар’їнки у квітні 2022 року та липні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Повний перелік адрес будівель на цій графіці наводимо тут. Будинки №51, 54, 61, 62, 64-А, 66, 67-А, 74-А, 74, 76, 78, 80, 86, 90, 96, 100, 105, 106, 108, 107, 104, 102, 99, 91, 85-А, 83, 79, 77, 75, 73, 71, 70, 69, 67, 65, 63, 60, 57, 52-А по вулиці Петра Карпова (раніше — Тельманова), №76-А, 76, 78, 84, 86, 90, 92, 98, 100, 104, 112, 116, 120, 124, 126, 134-А, 138, 140, 146, 148, 154, 158, 160, 169, 165, 161, 155, 153, 149, 145, 139, 135, 129, 123, 117, 115, 111, 109, 107, 101-А, 99, 95, 93, 91, 87, 85, 83, 81, 79 по вулиці Жовтневій, №56, 58-А, 62-А, 64, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 90, 94-А, 94, 96, 108, 112, 116, 126, 130, 132, 138, 140, 144, 148, 154, 156, 149, 147, 141, 137, 133, 129, 127, 123, 113, 109, 105, 101, 99, 97, 95, 91, 89-А, 79, 77, 71, 67, 65, 59, 57, 55-А, 53, 51, 49 по вулиці Сергія Прокоф’єва (раніше — Леніна).

Супутникові знімки Мар’їнки у квітні 2022 року та липні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Повний перелік адрес будівель на цій графіці наводимо тут. Місцеве кладовище, будинки №70, 84, 86, 90, 92, 94, 102, 108, 112, 116, 120, 126, 128, 130, 132, 136, 138, 144, 146-А, 150, 154, 162, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 180, 184, 186, 137, 133, 125-А, 123, 121, 117, 113, 109, 103, 99, 95, 93, 89, 85, 83, 79, 77, 75, 71, 69, 67, 61, 59, 57, 55, 53, 49, 43-А, 39, 37 по вулиці Шевченка, №52, 54, 56, 56-А, 60, 66, 70, 72, 74, 78, 82, 84, 86, 90, 92, 96, 100, 104, 110, 118, 120, 122, 126, 128, 169, 165, 161, 159, 157, 155, 149, 145, 141, 137, 133, 129, 123, 113, 111, 107, 105, 103, 97, 93, 91, 87, 85, 81, 77, 75-А, 73, 71 по вулиці Героїв Чорнобиля (раніше — Орджонікідзе), №50, 54, 56, 60, 64, 66, 68, 70-А, 70, 74, 76, 78, 80, 84, 86, 88, 92, 96, 100, 102, 106, 108-А, 71, 69, 67, 65, 63, 61, 59, 57, 55-А, 53, 53-А, 51-А, 51, 49, 47, 45, 45-А, 43, 41, 39-А, по вулиці Благодатній (раніше — Щорса), №23, 30-А, 34, 36, 38, 70-А по вулиці Заводській.

Супутникові знімки Мар’їнки у квітні 2022 року та липні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Приватний сектор у західній частині Мар’їнки на супутникових знімках 2024 року

У західному районі Мар’їнки також не знайти вцілілих будівель. Тут працювало відділення банку та розташовувався приватний сектор. Це проспект Дружби (раніше — Ворошилова), вулиці Каштанова (раніше — Артема), Шахтарська (раніше — Карла Маркса), Поліграфічна (раніше — Красноармійська), Урожайна (раніше — Комсомольська) та Лісова (раніше — Чапаєва). Споруди майже зрівняні із землею.

Особливо виділяється квартал між будинками №54 та 70 по вулицях Урожайній та Поліграфічній — майже весь він перетворився на пляму випаленої землі.

Повний перелік адрес будівель на цій графіці наводимо тут. Будинки №22, 22-А, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 4, 6 по проспекту Дружби (раніше — Ворошилова), №3, 5, 7, 13, 19, 21, 25, 33, 35, 39, 41, 43, 49, 51-А, 53, 57 по вулиці Каштановій (раніше — Артема), №5, 7, 11, 13, 15, 19, 21, 31, 33, 35, 39, 41, 47, 53-А, 59, 59-А, 65, 69, 71, 75, 79, 81, 83, 80, 74, 70, 66, 62, 60, 58, 52, 50, 48, 44, 42, 40, 38, 34, 32, 28, 26, 20, 18, 14, 12, 8, 6, 4 по вулиці Шахтарській (раніше — Карла Маркса), №17, 21, 23, 27, 29, 43, 45, 47, 53, 57, 63, 65-А, 69, 71, 77, 79, 85, 87, 91, 93-А, 70, 68, 66, 62, 60, 56, 54, 50, 46, 42, 40, 36, 32, 30, 26-А, 26, 24, 22, 20, 14, 12, 8, 4 по вулиці Поліграфічній (раніше — Красноармійській), №15, 19, 21, 23, 27, 31, 33, 35, 39, 43, 45, 46-А, 51-А, 55, 57-А, 57, 59, 63, 65, 67, 67-А, 70, 66, 62-А, 60, 58, 54, 52, 50, 46, 42, 40, 34, 32, 30, 26, 24-А, 24, 22, 18, 16 по вулиці Урожайній (раніше — Комсомольській), №1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 по вулиці Лісовій (раніше — Чапаєва).

Супутникові знімки Мар’їнки у квітні 2022 року та липні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Повний перелік адрес будівель на цій графіці наводимо тут. Будинки №17-А, 18, 19, 19-А, 21, 20, 20-А, 25, 26, 28, 29, 33, 35, 36, 38 по вулиці Набережній, №95, 99, 103, 105, 111, 111-А, 113, 113-А, 115, 129, 133, 135, 139, 141, 145, 147, 147-А, 155, 159, 161, 163, 165, 165-А, 168, 152, 150, 148, 146, 144, 142, 138, 132, 126, 122, 118, 110, 106, 102, 98, 94 по вулиці Каштановій (раніше — Артема), №89, 93, 95, 99, 99-А, 101, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 149, 153, 157, 159, 161, 163, 165-А, 172, 170, 168, 164, 162, 160, 152, 148, 144, 138, 136, 132, 128, 126, 124, 120, 118, 116, 112, 108, 104, 102, 100, 98, 94, 92, 90 по вулиці Шахтарській (раніше — Карла Маркса), №101, 105, 107, 109-А, 115, 117, 121, 125, 131, 133, 141, 145, 149, 153, 155, 161-А, 161, 165, 169, 171, 175, 177-А, 146, 142, 138, 132, 128, 126-А, 120, 118, 114, 108, 104, 100, 96, 94, 90, 88, 86 по вулиці Поліграфічній (раніше — Красноармійській), №97, 99, 101, 109, 111, 111-А, 115, 117, 121, 123, 135, 112, 110, 108, 106, 100, 96, 92, 90, 88 по вулиці Урожайній (раніше — Комсомольській), №22, 27, 32, 34, 40, 42-А, 42, 50, 56 по вулиці Лісовій (раніше — Чапаєва).

Супутникові знімки Мар’їнки у квітні 2022 року та липні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Приватний сектор у східній частині Мар’їнки на супутникових знімках 2024 року

У порівнянні з іншими районами контрастують східні квартали приватного сектору, що найбільше наближені до Донецька. Вони були зруйновані ще до повномасштабного вторгнення.

Повний перелік адрес будівель на цій графіці наводимо тут. Будинки №80, 86, 90, 96, 100, 105, 106, 108, 110, 111, 118, 120, 130, 132, 136, 141, 145, 144, 158, 157, 156, 155, 154, 153, 142, 140, 137, 135, 134, 124, 117, 113, 107, 104, 102, 99, 91, 85-А, 83 по вулиці Петра Карпова (раніше — Тельманова), №134-А, 138, 140, 146, 148, 154, 158, 160, 176, 178, 173, 175, 177, 182, 194, 198, 200, 204, 208, 212, 216, 220, 207, 199, 197, 195, 193, 187, 183, 181, 177, 175, 173, 169, 165, 161, 155, 153, 149, 145, 139 по вулиці Жовтневій, №126, 130, 132, 138, 140, 144, 148, 154, 156, 164, 168, 168-А, 172, 174, 180, 180-А, 184, 188, 188-А, 190-Б, 194, 198, 202, 206, 210, 197, 193, 187, 181, 179-А, 177, 175, 169, 165, 159, 157, 155, 149, 147, 141, 137, 133, 129, 127, 123, 113, 109, 105, 101 по вулиці Сергія Прокоф’єва (раніше — Леніна), №162, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 180, 184, 186, 137, 133, 125-А, 123, 121, 117, 113, 109, 198, 202, 206, 208, 210, 214, по вулиці Шевченка, №110, 120, 118, 122, 126, 128, 132, 136, 140, 144, 148, 152, 154, 199, 193, 189, 185, 181, 179, 173, 171, 169, 165, 161, 159, 157, 155, 149, 145, 151, 137 по вулиці Героїв Чорнобиля (раніше — Орджонкідзе).

Супутникові знімки Мар’їнки у квітні 2022 року та липні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

На подвір’ях приватних будинків між вулицями Сергія Прокоф’єва (раніше — Леніна) та Шевченка видно окопи й вирви, що залишилися з часів АТО/ООС.

Повний перелік адрес будівель на цій графіці наводимо тут. Будинки №202, 206, 210, 216, 218, 222, 226, 230, 234, 240, 242, 246, 248, 252, 256, 260, 262, 268, 270, 272, 276, 280, 282, 284, 243, 241, 239, 237, 235, 233, 229, 227, 223, 221, 219, 217, 213, 209, 205, 201, 197, 193, 187 по вулиці Сергія Прокоф’єва (раніше — Леніна), №240, 246, 248, 258, 262, 266, 268, 272, 274, 278, 284, 274-А, 285, 286-А, 288, 292, 298, 300, 302, 306, 310, 247, 243, 239, 235, 231, 229, 225, 223, 217, 213, 209, 205, 203, 199, 197-А, 195, 189, 185, 183, 181, 177, 173 по вулиці Шевченка, №168, 176, 178, 180, 184, 188, 194, 200, 202, 204, 208, 212, 214, 220, 224, 226, 230, 234, 297, 295, 291, 289, 285, 279, 277, 273, 269, 267, 265, 257, 255, 253, 249, 247, 245, 241, 235, 231, 227, 223, 219 по вулиці Героїв Чорнобиля (раніше — Орджонкідзе) №105, 107, 109-А по вулиці Благодатній (раніше — Щорса).

Супутникові знімки Мар’їнки у квітні 2022 року та липні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

На найсхідніших околицях Мар’їнки вирви та руїни споруд устигли порости зеленню, яка частково приховує наслідки війни.

Повний перелік адрес будівель на цій графіці наводимо тут. Будинки №12, 10, 8, 6, 4, 2, 1, 9, 11, 13, 15 по вулиці Степній, №22, 68, 65-Б, 65-А, 61, 29, 25, 21 по вулиці Садовій, №294, 296, 298, 300, 259, 263, 265, 267, 269, 271, 271-А, по вулиці Сергія Прокоф’єва (раніше — Леніна), №1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 18, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 по вулиці Ювілейній, №1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 18, 16, 14, 12, 10 8, 6, 4, 2 по вулиці Гагаріна.

Супутникові знімки Мар’їнки у квітні 2022 року та липні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Східні околиці Мар’їнки на супутникових знімках 2024 року

Між Мар’їнкою та сусіднім селом Олександрівкою пролягали поля та сільськогосподарські підприємства, які зазнавали обстрілів ще в ході АТО/ООС. На кадрах нижче можна розгледіти окопи з тих часів.

Під час повномасштабної війни більшість споруд була знищена, а штучні водойми пересохли.

Околиці та сільськогосподарські підприємства між Мар’їнкою та Олександрівкою у квітні 2022 року та липні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Околиці та сільськогосподарські підприємства між Мар’їнкою та Олександрівкою у квітні 2022 року та липні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Околиці та сільськогосподарські підприємства між Мар’їнкою та Олександрівкою у квітні 2022 року та липні 2024 року. Порівняльну графіку створили журналісти Вільного Радіо на основі супутникових знімків Google Maps

Раніше журналісти Вільного Радіо порівнювали кадри лівобережної частини Маріуполя у 2022 та 2024 роках. Тут можна побачити територію Азовсталі та житлову забудову на вулицях Азовстальській, Ломізова, Пашковського, проспекті Перемоги й площі Перемоги.