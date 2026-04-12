Святкові богослужіння провели у 61 храмі Донецької області (деталі)

Правоохоронці Донеччини на Великдень, квітень 2026 року. Фото: ГУНП Донеччини

До охорони публічної безпеки на Донеччині залучили близько 150 співробітників поліції та інших Сил безпеки та оборони. На цілодобовому чергуванні перебували групи парамедиків та евакуаційні екіпажі “Білий Янгол”.

Про це повідомили у ГУНП Донецької області.

Там зазначили, що святкові богослужіння вдалося провести у 61 храмі регіону. Перед проведенням релігійних заходів церкви обстежили вибухотехніки та кінологи поліції разом з піротехніками ДСНС.

Через загрозу обстрілів нічні служби відбулися без участі вірян у 12 храмах. У будівлях були лише священнослужителі та люди, які там проживають.

Загалом правоохоронці мали два основних завдання – не допустити великі скупчення людей і миттєво реагувати на будь-які зміни в оперативній ситуації, розповіли у відомстві. Однак вони також пильнували за дотриманням комендантської години та реагуванням на сигнали повітряної тривоги.

Тим часом бійці антидронового батальйону дбали про безпеку неба від російських дронів.

“Завдяки посиленій роботі поліцейських, а також свідомому та відповідальному ставленню вірян Великодні богослужіння відбулися спокійно, без порушень публічної безпеки”, – зазначив начальник поліції Донеччини Микола Матвієнко.