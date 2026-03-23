Другу добу у Дружківці тривають ремонтні роботи на електромережах Нині місто тимчасово залишилося без світла, однак його можуть повернути вже 24 березня.
Про це повідомили у Дружківській МВА.
За інформацією диспетчера регіональних електромереж, у Дружківці досі немає електропостачання через ремонтні роботи. Фахівці продовжили їх і сьогодні, однак строки остаточного відновлення знову змістилися на день — орієнтовно до 24 березня.
Нагадаємо, 21 березня волонтери Денис Христов і Богдан Зуяков евакуювали девʼятьох цивільних із прифронтової Олексієво-Дружківки. Разом із людьми вивезли й кількох чотирилапих. Під час евакуації працювали російські дрони та лунали вибухи снарядів.