Електромережі. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Другу добу у Дружківці тривають ремонтні роботи на електромережах Нині місто тимчасово залишилося без світла, однак його можуть повернути вже 24 березня.

Про це повідомили у Дружківській МВА.

За інформацією диспетчера регіональних електромереж, у Дружківці досі немає електропостачання через ремонтні роботи. Фахівці продовжили їх і сьогодні, однак строки остаточного відновлення знову змістилися на день — орієнтовно до 24 березня.

Крім того, у місті скасували ранкову подачу води на багатоповерхівки. Її подаватимуть лише на мікрорайони Молокове та Сурове.

Нагадаємо, 21 березня волонтери Денис Христов і Богдан Зуяков евакуювали девʼятьох цивільних із прифронтової Олексієво-Дружківки. Разом із людьми вивезли й кількох чотирилапих. Під час евакуації працювали російські дрони та лунали вибухи снарядів.