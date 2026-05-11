Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Сотні гектарів землі на окупованій території, новий будинок у Бучі, прикраси, ікона, старовинний словник та понад 1,7 млн грн зарплати. Це все у своїй декларації за 2025 рік вказує начальник Лиманської міської військової адміністрації Олександр Журавльов. Розповідаємо, які ще доходи та майно є в посадовця.
Про статки Олександра Журавльова журналісти Вільного радіо дізналися з його звітності в Єдиному державному реєстрі декларацій за 2025 рік.
Торік начальник Лиманської ВА заробив 1 768 846 гривень у військовій адміністрації — після сплати податків “на руки” він отримав на 23% менше, тобто 1 362 011 гривень. Ще 4 254 987 гривень він отримав як житловий сертифікат за зруйноване майно від Міністерства розвитку громад та територій України. Крім цього, посадовець задекларував понад 73 тисячі гривень страхових виплат.
У квітні 2025 року Журавльов придбав житловий будинок площею 79 квадратних метрів у Бучі. Його вартість — 3 506 487 гривень. Того ж дня посадовець оформив і земельну ділянку площею 170 квадратних метрів за 748 500 гривень.
Також у декларації вказаний ще один будинок площею понад 144 квадратні метри в селищі Біленькому під Краматорськом, яким родина користується на правах оренди. Власником же цього майна зазначений Ігор Олійник.
Суттєву частину декларації займають дані про нерухомість та землю посадовця. У власності або користуванні Олександра Журавльова та його дружини Вікторії — 28 земельних ділянок. Їхня загальна площа перевищує 3,8 мільйона квадратних метрів, або понад 380 гектарів землі — це трохи менше за площу селища Ямпіль Лиманської громади.
Крім землі, посадовець задекларував і низку нежитлових об’єктів. Зокрема, сільськогосподарський майновий комплекс, свинарник, торговельні павільйони та нежитлові будівлі.
Більшість цих об’єктів розташовані у Донецькій області, однак де саме — на підконтрольній українському уряду чи тимчасово окупованій території — в декларації не вказано.
Дружина посадовця Вікторія Журавльова, окрім земельних ділянок, також володіє нерухомістю. У декларації вказані два житлові будинки (один із них з надвірними спорудами) та гараж.
Також родина декларує цінне рухоме майно. Це, зокрема, ювелірні вироби дружини, старовинна ікона, книга “Словарь” 1935 року у трьох томах, а також колекція старовинних монет. Однак скільки коштують усі ці коштовності, у звітності не зазначається.
У декларації вказаний і автопарк родини, але теж без уточнення вартості. Олександр Журавльов користується Toyota Camry 2013 року, а його дружина володіє Nissan Juke 2017 року та Lexus RX350 2011 року. Крім цього, посадовець задекларував два вантажні КамАЗи, легковий вантажно-пасажирський ГАЗ, сільськогосподарську техніку Т-150К і Т-16 та причепи.
Частина бізнес-активів оформлена на дружину посадовця. Вона володіє корпоративними правами у фермерських господарствах “Престиж” та “Престиж 1”, а також має частку у товаристві “Мисливець Лиманщини”.
Значні суми родина зберігає готівкою. Сам Журавльов задекларував:
Його дружина зберігає:
Ще 40 тисяч доларів Вікторія Журавльова задекларувала як кошти, позичені іншій людині.
На банківських рахунках родина тримає порівняно менші суми. Зокрема, на рахунках Олександра Журавльова в Ощадбанку та “ПриватБанку” — близько 430 тисяч гривень. У його дружини на рахунках в Ощадбанку, “ПриватБанку” та “Універсал Банку” — трохи менш як 3 тисячі гривень.
Більше про очільника Лиманської ВА Олександра Журавльова, його біографію, родину, успіхи та невдачі на посаді читайте в нашому досьє.