Сотні гектарів землі на окупованій території, новий будинок у Бучі, прикраси, ікона, старовинний словник та понад 1,7 млн грн зарплати. Це все у своїй декларації за 2025 рік вказує начальник Лиманської міської військової адміністрації Олександр Журавльов. Розповідаємо, які ще доходи та майно є в посадовця.

Про статки Олександра Журавльова журналісти Вільного радіо дізналися з його звітності в Єдиному державному реєстрі декларацій за 2025 рік.

Торік начальник Лиманської ВА заробив 1 768 846 гривень у військовій адміністрації — після сплати податків “на руки” він отримав на 23% менше, тобто 1 362 011 гривень. Ще 4 254 987 гривень він отримав як житловий сертифікат за зруйноване майно від Міністерства розвитку громад та територій України. Крім цього, посадовець задекларував понад 73 тисячі гривень страхових виплат.

У квітні 2025 року Журавльов придбав житловий будинок площею 79 квадратних метрів у Бучі. Його вартість — 3 506 487 гривень. Того ж дня посадовець оформив і земельну ділянку площею 170 квадратних метрів за 748 500 гривень.

Також у декларації вказаний ще один будинок площею понад 144 квадратні метри в селищі Біленькому під Краматорськом, яким родина користується на правах оренди. Власником же цього майна зазначений Ігор Олійник.

Суттєву частину декларації займають дані про нерухомість та землю посадовця. У власності або користуванні Олександра Журавльова та його дружини Вікторії — 28 земельних ділянок. Їхня загальна площа перевищує 3,8 мільйона квадратних метрів, або понад 380 гектарів землі — це трохи менше за площу селища Ямпіль Лиманської громади.

Крім землі, посадовець задекларував і низку нежитлових об’єктів. Зокрема, сільськогосподарський майновий комплекс, свинарник, торговельні павільйони та нежитлові будівлі.

Більшість цих об’єктів розташовані у Донецькій області, однак де саме — на підконтрольній українському уряду чи тимчасово окупованій території — в декларації не вказано.

Дружина посадовця Вікторія Журавльова, окрім земельних ділянок, також володіє нерухомістю. У декларації вказані два житлові будинки (один із них з надвірними спорудами) та гараж.

Також родина декларує цінне рухоме майно. Це, зокрема, ювелірні вироби дружини, старовинна ікона, книга “Словарь” 1935 року у трьох томах, а також колекція старовинних монет. Однак скільки коштують усі ці коштовності, у звітності не зазначається.

У декларації вказаний і автопарк родини, але теж без уточнення вартості. Олександр Журавльов користується Toyota Camry 2013 року, а його дружина володіє Nissan Juke 2017 року та Lexus RX350 2011 року. Крім цього, посадовець задекларував два вантажні КамАЗи, легковий вантажно-пасажирський ГАЗ, сільськогосподарську техніку Т-150К і Т-16 та причепи.

Частина бізнес-активів оформлена на дружину посадовця. Вона володіє корпоративними правами у фермерських господарствах “Престиж” та “Престиж 1”, а також має частку у товаристві “Мисливець Лиманщини”.

Значні суми родина зберігає готівкою. Сам Журавльов задекларував:

386 тисяч гривень,

35 тисяч доларів,

15 тисяч євро.

Його дружина зберігає:

167 тисяч гривень,

17 тисяч доларів,

20 тисяч євро.

Ще 40 тисяч доларів Вікторія Журавльова задекларувала як кошти, позичені іншій людині.

На банківських рахунках родина тримає порівняно менші суми. Зокрема, на рахунках Олександра Журавльова в Ощадбанку та “ПриватБанку” — близько 430 тисяч гривень. У його дружини на рахунках в Ощадбанку, “ПриватБанку” та “Універсал Банку” — трохи менш як 3 тисячі гривень.

