Ілюстративне фото: з російських джерел

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Сили оборони вчергове атакували обʼєкти армії Росії на тимчасово окупованій частині Донецької області. Так, бійці уразили склади з боєприпасами та матеріально-технічними засобами, а ще живу силу окупантів. Що відомо про ці удари — читайте далі.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Там розповіли, що упродовж 7 та в ніч на 8 червня Сили оборони атакували загалом чотири військових обʼєкти загарбників, які розташовані на тимчасово окупованій частині Донецької області. Серед них — пункт управління БпЛА у районі Воскресенки.

Також захисники уразили склад матеріально-технічних засобів в районі Зеленого Поля, а поблизу Свободного — склад боєприпасів військ країни-агресорки.

Окрім цього, українські захисники били по зосередженнях живої сили у Благодатному. У відомстві не зазначили, чи підсумовували наслідки цих атак — ймовірно, остаточні масштаби завданих збитків уточнюють.

“Сили оборони продовжать вживати заходів для зниження наступального потенціалу російських окупантів і припинення збройної агресії Росії проти України”, — підсумували у Генштабі.

Нагадаємо, оператори безпілотних систем взяли під “вогневий контроль” тимчасово окуповану Горлівку. Бійці заявили, що завдають ударів по техніці, яка заїздить до міста — за 35-40 кілометрів від позицій ЗСУ.