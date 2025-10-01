Сили оборони Донеччини отримали ще 42 млн грн на обладнання

Підтримка ЗСУ. Ілюстративне фото: "УНІАН"

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Влада регіону вирішила виділити ще 42 мільйони гривень з обласного бюджету на потреби фронту. Додаткове фінансування отримають підрозділи військових, які боронять Донеччину від російських загарбників.

Про це відзвітував очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Таке рішення ухвалили на черговому засіданні Ради оборони Донецької області. Захисники отримають ще майже 42 мільйони гривень на необхідне обладнання.

Йдеться зокрема, про кошти на закупівлю БпЛА, fpv-дронів та засобів радіоелектронної боротьби. Зі слів Філашкіна, він звернув увагу начальників ВА, профільних структурних підрозділів на прозорість проведення оборонних закупівель.

“Разом з громадами регіону робимо все необхідне для посилення наших захисників — це наш постійний пріоритет. Працюємо у тісній взаємодії з місцевими військовими адміністраціями та військовим командуванням задля оборони Донеччини”, — написав посадовець.

Нагадаємо, раніше війська країни-агресорки поставили мету — за осінь захопити Покровськ, Мирноград та Добропілля. На тлі цього зростає кількість штурмів поблизу цих відтинків.

Тим часом у серпні 2025 року українські військові відновили контроль над 58 кв. км території, тимчасово окупованої російськими загарбниками. Останні планували оточити українські підрозділи та здійснити прорив у районі Покровсько-Мирноградської агломерації, однак Сили оборони не дали цього досягнути.