Сили оборони зачистили Панківку на Добропільському напрямку

Панківка Шахівської громади на мапі. Фото: DeepState

Підрозділи Сил оборони України зачистили Панківку та прилеглі території на Добропільському напрямку. Росіяни продовжують нарощувати свої сили на цьому відтинку.

Про це повідомили у 1-му корпусі НГУ “Азов”.

Там розповіли, що в результаті злагоджених дій підрозділів ЗСУ та Нацгвардії вдалося зачистити Панківку від російських військ — за близько 28 кілометрів від Добропілля. Також захисники знешкодили окупантів на прилеглих до селища територіях.

Як уточнили в “Азові”, нині загарбники перекинули на Добропільській напрямок чотири бригади піхоти та один полк морської піхоти. Вони хочуть підсилити свій контингент.

“Сили оборони України докладають усіх зусиль, аби зупинити просування ворога та не допустити прориву оборони”, — запевнили українські військові.

Раніше стало відомо, що у період з 12 серпня по 5 вересня бійці корпусу НГУ “Азов” звільнили шість населених пунктів на Добропільському напрямку. Під час боїв із “Азовом” окупанти втратили майже дві з половиною тисячі солдатів — вбитими та пораненими. Також російські загарбники втратили на цьому напрямку 20 танків, десятки бойових броньованих машин та гармат.

Також за місяць активних боїв поблизу Добропілля бійці корпусу “Азов” та суміжні підрозділи взяли у полон загалом 69 окупантів. Сили оборони змогли стабілізувати ситуацію на відтинку.

Нагадаємо, у серпні 2025 року російські окупанти захопили майже 400 км² території Донецької області. Враховуючи відбиті контратаками ЗСУ.