Військовий бригади “Едельвейс” створив графіті у Слов’янську та Коломиї до Дня Соборності: фото

Військовий бригади "Едельвейс" Назар Назарук та його графіті до Дня Соборності України у Слов'янську. Фото: надане Вільному Радіо

Військовослужбовець бригади “Едельвейс” Назар Назарук створив графіті у Слов’янську та Коломиї. Стінопис підготували до Дня Соборності — як символ єднання сходу і заходу України.

Про це Вільному Радіо розповіли у 10 окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс”.

За їхніми словами, стінописи підготували у межах акції до Дня Соборності України. Графіті створив військовослужбовець Назар Назарук для двох міст — рідній для бригади Коломиї на Івано-Франківщині та прифронтового Слов’янська на Донеччині, який нині “Едельвейс” боронить.

“Наша бригада стоїть вже понад три роки на захисті Слов’янська. Ми завжди пам’ятаємо, що позаду нас знаходяться наші терикони, наші улюблені Карпати, гори. Ці малюнки символізують єднання нашої країни — схід та захід разом. Ми одна країна і це наш рідний дім”, — каже Назарук.

Він нагадав, що саме 22 січня 1919 року відбулося проголошення Акта Злуки, яким Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР) та Українська Народна Республіка (УНР) об’єдналися в єдину українську державу.

“І сьогодні, більш ніж через 100 років потому, ми, українці, продовжуємо боротьбу наших предків за незалежність, свободу та збереження національної ідентичності”, — зазначив оборонець.

