Військовослужбовець Назарій Літвінцов. Фото з архіву родини

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо захисника з Волині Назарія Літвінцова, який боронив країну з лютого 2023 року. 1 червня 2025 року захисник загинув під час бою біля села Шевченко на Донеччині.

Про захисника Вільному Радіо розповіла його сестра Ольга.

Назарій Літвінцов народився 27 липня 2001 року в селі Метельне на Волині. Навчався у місцевій школі, а згодом вступив на історичний факультет Волинського національного університету імені Лесі Українки.

У дитинстві хлопець захоплювався риболовлею, а в старшому віці віддавав перевагу футболу. У вільний від служби час любив читати. Мріяв про спокійне життя, власний дім і сім’ю.

“Для мене Назар це найсвітліша людина, яку я знала. Це мій брат — завжди усміхнений, із хорошим почуттям гумору, справедливий та цілеспрямований”, — розповідає сестра захисника Ольга.

Захисник Назарій Літвінцов разом із сестрою Ольгою. Фото з архіву сім’ї

Хлопець хотів піти на війну одразу, але тоді зламав праву руку. У червні та восени 2022 року Назарій таємно від батьків пройшов підготовчі навчання і в лютому 2023 року вирушив захищати країну.

“Він говорив, що діти не повинні помирати”, — пригадує Ольга.

Командир підрозділу, в якому служив Назарій, зазначав, що під час служби хлопець проявив себе як відповідальний воїн, на якого можна було покластися.

Військовослужбовець Назарій Літвінцов з побратимом. Фото з архіву родини

На початку літа, 1 червня 2025 року, під час бою біля села Шевченко на Донеччині захисник зазнав смертельного поранення.

Рідні Назарія Літвінцова просять посмертно надати йому звання Героя України. Щоб їх підтримати, підпишіть петицію за посиланням.

Вічна пам’ять.