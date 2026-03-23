“Там все розбите”: з Олексієво-Дружківки вивезли 99-річну жінку із родиною

99-річна Валентина з Олексієво-Дружківки. Фото: з відео "Суспільне. Донбас"

Днями екіпаж “Білого Янгола” вивіз з прифронтової Олексієво-Дружківки 99-річну Валентину та її родину — доньку та зятя. Їх евакуювали одразу після російської атаки: вулиця, де мешкала родина, знищена вщент. Окупанти систематично бʼють по житловій інфраструктурі.

Про це йдеться у матеріалі “Суспільне. Донбас”.

99-річну Валентину вивозили з Олексієво-Дружківки на броньованій автівці, обладнаній для перевезення маломобільних людей — жінка не ходить та не розмовляє. Разом із нею у безпеку поїхала і родина — зять та донька.

Російські війська атакували авіабомбами вулицю, на якій мешкала сімʼя, тож вони вирішили евакуюватися. Збиралися поспіхом, за 10 хвилин:

“Ми навіть сумки не встигли зібрати.. Та які там сумки, які речі, життя дорожче. Все, що було покидали. Там (на вулиці, — ред.) все розбите. Було взагалі пекло суцільне. Наша вулиця одна залишалася вцілілою. Бахнули і все. Нехай його (лідера Росії Путіна, — ред.) Бог покарає, що він робить з нами? До чого ми тут? Йому мало влади? Труну йому треба, а не Донбас”, — каже донька Тетяна.

Як розповіли поліціянти, евакуаційну автівку з селища доводилося супроводжувати пішки. Так вони мали можливість відстрілювати російські дрони.

“Школи немає, лікарні немає, харчосмакової фабрики немає, житлобуд, де пʼятиповерхівки, — все розбито вщент. Почали приватний сектор бити, моторошно”, — ділиться зять Валентини.

За даними правоохоронців, нині в Олексієво-Дружківці залишаються близько 1 тисяч людей, окупанти систематично нищать цивільну інфраструктуру. У селищі працює лише один магазин. Населений пункт розташований за близько 10 кілометрів від лінії фронту.

Нагадаємо, 21 березня волонтери Денис Христов і Богдан Зуяков евакуювали девʼятьох цивільних із прифронтової Олексієво-Дружківки. Разом із людьми вивезли й кількох чотирилапих. Під час евакуації працювали російські дрони та лунали вибухи снарядів.