Аурімас Печкаускас під час місії на Донеччині. Фото з особистого архіву, надане LRT

Анестезіолог-реаніматолог і колишній міністр охорони здоров’я Литви Аурімас Печкаускас повернувся з третьої поїздки в Україну. Два з половиною тижні він провів поблизу фронту як волонтер ініціативи “Синій/Жовтий”. Лікар допомагав українським колегам, брав участь у медевакуації та переймав досвід військової медицини.

Про це йдеться в матеріалі литовського медіа LRT.

За словами Печкаускаса, частину місії він працював з медичними бригадами у Донецькій області біля лінії фронту, ще тиждень — з організацією TacMed Ukraine, організовуючи транспортування пацієнтів і медичну евакуацію реанімобілем. Лікар також надавав допомогу в Києві та відвідав Вінницький військово-медичний центр.

Місія Аурімаса Печкаускаса в Україну. Фото з особистого архіву, надане LRT

Медик розповів про “героїчну рутину” українських колег з Донецької області. За його словами, під час операцій поруч можуть вибухати керовані авіабомби, трясуться стіни, вмикаються генератори; до лікарень привозять поранених після атак FPV-дронів у містах. Попри ризики, додав Аурімас Печкаускас, ближче до фронту виникає “особливе відчуття зосередженості” на допомозі пацієнтам.

Для довідки: Медичні команди від неурядової організації “Синій/Жовтий” їздять до України з 2022 року, коли українські військові звільнили перші окуповані території. За цей період вже відбулося кілька десятків місій, під час яких лікарі-волонтери з Литви дісталися до регіонів, які найбільше постраждали від війни.

Печкаускас пояснює мотивацію участі в ризикованих місіях відповідальністю і потребою підготовки до потенційного загострення на батьківщині.

“Поки Україна воює, ми маємо час готуватися. Наш обов’язок — вчитися на їхньому досвіді, бо вчитись під час кризи буде запізно. Це інвестиція у власну стійкість”, — підсумував медик.

Місія Аурімаса Печкаускаса в Україну. Фото з особистого архіву, надане LRT

