У бюджеті на 2026 рік окупаційна адміністрація так званої “ДНР” передбачила понад 628 мільйонів рублів на медіа та рекламу. Кошти спрямовують на утримання десятків телеканалів, радіостанцій, друкованих видань і рекламних майданчиків. Розповідаємо, хто отримує ці гроші, як змінилися витрати порівняно з минулим роком і яку інформаційну інфраструктуру за них утримують.

Менше, ніж у 2025, але все ще сотні мільйонів: скільки окупаційна влада заклала на медіа й рекламу

У бюджеті на 2026 рік на медіа та рекламу передбачили близько 628,5 мільйонів рублів (приблизно 334,8 мільйона гривень за курсом на дату ухвалення бюджету). Для порівняння, торік на ці потреби закладали приблизно 780,9 мільйона рублів. Тобто формально витрати зменшилися більш ніж на 150 мільйонів.

У 2026 році 615 мільйонів рублів передбачили на розміщення соціальних і політичних матеріалів у теле- й радіоефірі, друкованих і мережевих виданнях для висвітлення діяльності окупаційної влади та формування “позитивного іміджу держави”. У бюджеті ця сума фігурує як витрати за статтею “інші питання у сфері ЗМІ”. Окремо ще 13,5 мільйонів рублів заклали на розміщення таких матеріалів на носіях зовнішньої реклами.

Для порівняння, у 2025 році витрати були розписані детальніше. На телебачення й радіо тоді планували 630,7 мільйона рублів, на друковані й мережеві видання — 143,6 мільйона рублів, на зовнішню рекламу — 6,5 мільйонів рублів. Разом це і дало 780,9 мільйона рублів.

У цьогорічному ж бюджеті ці напрями фактично об’єднали в одну велику статтю, через що неможливо побачити, скільки саме піде на кожен тип медіа окремо.

31 березня 2025 року Національний банк України припинив встановлювати офіційний курс гривні до російського рубля. Тож ми спочатку перевели суму в долари, а потім — у гривні.

Гроші отримують централізовані структури: хто керує медіа й рекламним ринком

У додатку до бюджету окупаційна адміністрація зазначила конкретних одержувачів субсидій на інформаційну діяльність. Серед них — “державне” підприємство “Республіканський медіахолдинг”, яке відповідає за розміщення соціальних і політичних матеріалів у теле-, радіоефірі та друкованих виданнях. За зовнішню рекламу відповідає “державне” агентство з реклами й масових комунікацій “Продвижение”, а також приватна компанія “Восток-Медиа”. Тобто ключові канали мовлення та рекламні майданчики у т.з. “ДНР” зосереджені в руках кількох структур, підконтрольних окупаційній владі.

Паралельно окупанти просувають власні цифрові платформи. Зокрема, активно рекламується російський месенджер МАХ, який позиціюють як альтернативу Telegram.

Що відомо про “Республіканський медіахолдинг” і його очільника

Централізація медіа на окупованій частині Донеччини почалася ще до повномасштабного вторгнення. У 2017 році незаконна влада так званої “ДНР” ухвалила рішення про створення “Республіканського медіахолдингу”, який зареєстрували у березні 2018 року.

Це “державне унітарне підприємство” об’єднує десятки друкованих видань і телеканалів та працює під контролем так званого “Міністерства інформації ДНР”.

На піку своєї діяльності структура об’єднувала пропагандистські телеканали “Авеста”, “Оплот ТВ”, “Перший Республіканський Канал”, “Юніон”, низку регіональних каналів, а також радіо “Комета” та газету “Голос Республіки”.

У січні 2025 року “Оплот ТВ”, “Перший Республіканський Канал” і “Юніон” ліквідували. Водночас холдинг продовжує діяти. За підсумками 2024 року його прибуток склав близько 140 мільйонів рублів, що приблизно на 40% менше порівняно з попереднім роком. З липня 2023 року структуру очолює Микола Черкашин.

Робота керівництва холдингу привернула увагу українських правоохоронців. Як повідомляє Служба безпеки України, слідчі заочно оголосили його директору підозру в колабораційній діяльності.

За даними слідства, після окупації Донецька Черкашин підтримав підконтрольних Кремлю бойовиків “ДНР”. Згодом він увійшов до кола довірених осіб ватажка псевдореспубліки Дениса Пушиліна, який особисто сприяв його призначенню “генеральним директором” медіахолдингу. Черкашин зосередився на розбудові пропагандистської мережі на окупованій території: він організовує роботу щонайменше 18 телеканалів, радіостанцій і друкованих видань та визначає їхню інформаційну політику. Усі підконтрольні йому медіа виправдовують війну проти України.

Правоохоронці оголосили підозрюваного в розшук. Якщо суд визнає Черкашина винним, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство “Продвижение”: контроль за зовнішньою рекламою

З 2015 року в окупованих районах Донеччини працює “державне” підприємство “Агентство з реклами та масових комунікацій “Продвижение”. Воно підконтрольне так званому “Міністерству інформації”, а засновником вказана сама псевдореспубліка.

Із червня 2024 року підприємство очолює Олександр Білозуб.

За даними окупаційних джерел, агентство контролює близько 80% ринку зовнішньої реклами на окупованій території та керує понад 2500 рекламними площинами. Воно займається розміщенням зовнішньої реклами, поліграфією, виготовленням сувенірної продукції, брендуванням, створенням сайтів та інтернет-просуванням.

Зокрема, під час відзначення п’ятиріччя так званої “ДНР” підприємство виготовляло святкові декорації та артоб’єкти для оформлення міст і будівель.

“Восток-Медиа”: російська компанія на окупованому ринку

“Восток-Медиа” — російська рекламна компанія з Московської області, яка після початку повномасштабної війни зайшла на окуповані території. Вона виграла аукціони на розміщення зовнішньої реклами й отримала контроль над сотнями рекламних конструкцій у Севастополі, а також працює на окупованій частині Донеччини.

У 2025 році керівник компанії Олексій Митрюшин зустрічався з очільником так званої “ДНР” Денисом Пушиліним. Під час зустрічі обговорювали встановлення нових цифрових рекламних екранів у Донецьку та Маріуполі. За даними окупаційної адміністрації, співпраця з цією фірмою вже нібито принесла десятки мільйонів рублів до бюджету псевдореспубліки.

Компанія також є одним із виконавців “державних” замовлень на розміщення соціальної та політичної реклами.

Яку систему мовлення утримують коштом бюджету “ДНР”

За кошти окупаційного бюджету в невизнаній республіці працює розгалужена система мовлення. Там транслюються близько 42 цифрових телеканалів та 83 радіостанцій. За даними окупаційної адміністрації, телерадіосигнал покриває близько 97% території.

Для розвитку мережі створили окрему філію російської телерадіомовної інфраструктури — “Радіотелевізійний передавальний центр”. Він включає приблизно 20 федеральних російських каналів, близько дев’яти регіональних та до 12 розважальних.

