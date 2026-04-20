ТОП 5 металобаз, де купити швелер в Україні

Швелер — один із найпопулярніших видів сортового прокату. Його беруть для несучих конструкцій, перекриттів, промислових стелажів, мостових балок і десятків інших задач. Питання не в тому, чи потрібен прокат, а в тому, де його взяти швидко, щоб була ринкова ціна швелера і з легким відвантаженням. Розповімо про п’ять металобаз в Україні, які реально заслуговують на увагу.

1. Метінвест-СМЦ

Якщо говорити про масштаб і асортимент, Метінвест-СМЦ — це точка відліку для всього ринку металопрокату в Україні. Компанія входить до групи Метінвест і працює як сервісний металоцентр із власними складськими потужностями по всій країні. Швелер тут представлений у широкому діапазоні типорозмірів — від дрібних позицій до великих перерізів під промислові об’єкти.

Головна перевага — стабільність наявності. Великі обсяги на складах означають, що навіть під час пікового попиту шанси отримати потрібну позицію залишаються високими. Плюс до цього — можливість різання в розмір, документальний супровід і відпрацьована логістика по регіонах. Для тих, хто закуповує регулярно і великими партіями, Метінвест-СМЦ дає передбачуваність та гарантію наявності і вчасної реалізації проєкту.

2. Продмаркетпром

Компанія працює на ринку 11 років і обслуговує клієнтів із двох майданчиків — у Житомирі та Коростені. Це зручно для тих, хто знаходиться в різних частинах Житомирської області і хоче уникнути довгих переїздів за металом.

Склад у Житомирі — критий, що важливо для збереження якості прокату. Потокові процеси на майданчику розділені, завдяки чому відвантаження відбувається без черг і затримок. Для будівельних компаній і виробничників, які цінують час, це відчутна різниця.

3. Metal System

За п’ять років роботи Metal System зібрала базу понад 1 500 постійних покупців. Асортимент складу перевищує 1 000 номенклатурних позицій, і швелер у цьому переліку займає одне з центральних місць.

Івано-Франківськ — активний будівельний регіон, де попит на конструкційний прокат стабільно високий. Metal System закрила цю нішу: тут можна підібрати потрібний типорозмір швелера без довгого очікування під замовлення. Компанія орієнтована як на оптових покупців, так і на дрібніші партії — що робить її зручним варіантом для різних категорій клієнтів.

4. Металобаза Сорго

СОРГО працює у форматі будівельно-торгової бази, і це принципово відрізняє її від вузькоспеціалізованих металоскладів. Тут можна закрити потреби одразу по кількох напрямках: металопрокат, покрівельні матеріали, утеплення, оздоблення. Для підрядника, який веде об’єкт під ключ, це реальна економія часу — менше постачальників, менше узгоджень, менше логістичних ланцюжків.

До команди дистрибуції Метінвесту компанія приєдналася у 2018 році, і з того часу напрацювала чіткі внутрішні процеси. На базі організований кільцевий рух транспорту, а потоки оптових і роздрібних покупців розведені. Завдяки цьому навантаження на майданчик розподіляється рівномірно, і черги — не проблема навіть у завантажені дні.

5. БеркутБуд

Понад 30 років на ринку — ц е досвід, напрацьований через реальні кризи, зміни попиту і трансформації будівельного ринку Закарпаття. ТК БеркутБуд сьогодні — це мережа з п’яти загальнобудівельних магазинів в Ужгороді плюс центральний офіс і розподільчий центр для комплектації замовлень.

Формат мережі дозволяє охопити різні категорії покупців: і тих, хто бере швелер оптом під великий об’єкт, і тих, кому потрібна невелика партія для приватного будівництва. Розподільчий центр забезпечує комплектацію замовлень будь-якої складності. Це особливо актуально, коли специфікація об’єкта включає десятки різних позицій і важливо отримати все разом, а не частинами.

Як обирати металобазу для купівлі швелера

Ціна — не єдиний критерій, хоча саме на неї дивляться в першу чергу. Насправді при виборі постачальника варто враховувати кілька речей одночасно.

Наявність на складі — чи є потрібний типорозмір прямо зараз, без очікування під замовлення. Терміни відвантаження — скільки часу пройде від оплати до завантаження машини. Якість зберігання — критий склад чи відкритий майданчик. Можливість різання — чи є послуга порізки в розмір на місці. Документи — сертифікати якості, видаткові накладні,. Металобази з цього переліку закривають більшість цих вимог. Вибір конкретного постачальника залежить від регіону, обсягу закупівлі і специфіки проекту — але всі п’ять варіантів варті уваги при формуванні списку потенційних постачальників.