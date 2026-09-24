ТОП брендів балаклав і бафів на холодний сезон 2026

Перший мороз зазвичай ловить зненацька не руки й не ноги, а обличчя та шию. Саме тому балаклава і баф щоосені зникають з полиць раніше за куртки: річ дешева, легка, а різниця в комфорті на вітрі – величезна. Проблема в тому, що під однією назвою продають зовсім різні вироби – від тонкої “дихаючої” маски під шолом до щільного флісу на мінус п’ятнадцять. Ми переглянули асортимент брендів, які найчастіше трапляються в українських магазинах, і зібрали, чим кожен реально відрізняється.

Спершу матеріал, потім бренд

Перед тим як порівнювати виробників, варто визначитися з тканиною. Від неї залежить більша частина відчуттів, і саме тут найчастіше помиляються.

Матеріал Коли підходить Коли не підходить Фліс Холод, стоянка, нічні чергування, вітер Інтенсивний рух – швидко намокає від поту Coolmax / CoolPass Під шолом, у русі, міжсезоння Сильний мороз – тепла майже не тримає Щільний технічний трикотаж (наприклад, Himatec) Універсальний шар на осінь Якщо потрібна максимальна товщина В’язка Місто, повсякденне носіння Вітер – продуває крізь петлю

Сім брендів, які варто знати

BEZET

Український виробник тактичного одягу з власним пошиттям. У лінійці є флісові тактичні балаклави в чорному, хакі й мультикамі, трикотажні тактичні моделі в тих самих кольорах плюс темно-синій, маска з софтшелу та окрема лінія бафів: Patrol із флісу, термобаф х Thermo і базові трикотажні. Головний плюс – ціна тримається в демократичному сегменті, а кольори збігаються з рештою тактичного одягу BEZET, тож комплект виглядає цілісно. Мінус – ходові кольори восени розбирають швидко.

Camotec (KOMBAT)

Найширша технологічна лінійка в цій добірці. CoolPass SJ і TG – легкі маски під шолом, Himatec 100 і Himatec 200 – щільніші, Nord Fleece і Fleece 230 – на холод. Є антистатичний варіант CoolPass Antistatic. Якщо потрібно кілька балаклав під різну погоду від одного виробника, це найпростіший шлях.

TURWEAR

Бренд, який зробив із балаклави елемент стилю: принти “Веном”, “Сльози”, “Долар”, моделі з вушками, в’язані варіанти, маски “Самурай” і “Барака”. Для служби це не перший вибір, а от для міста й зимового спорту – цілком. Є і практичні речі: флісова балаклава-баф “Варріор” у койоті.

Armoline

Дві лінії масок-балаклав – YAKUZA та ANTITERROR II – обидві в чорному, койоті й оливі. Плюс бафи з CoolMax і флісові комплекти “шапка + баф”, які зручно брати одразу на сезон.

GIG MILITARY

Балаклави GIG Coolmax у п’яти кольорах, включно з пікселем, і флісовий баф Winter Defense. Сильна сторона – кольорова сітка: легко підібрати під конкретну форму.

M-Tac і Pancer

Балаклава-ніндзя M-Tac Elite з флісу та анатомічний флісовий баф із затяжкою – класика, яку беруть “на всяк випадок”. Pancer робить флісові балаклави й бафи з принтами “Вовк” і “Череп”.

Militex (KIBORG)

Захисні балаклави в мультикамі, чорному й койоті. Простий утилітарний крій без декору – для тих, кому потрібна робоча річ, а не аксесуар.

Баф чи балаклава: коротка відповідь

Баф універсальніший: його можна носити як шарф, підняти на обличчя чи скрутити в шапку. Балаклава краще закриває голову й шию під шоломом і не сповзає в русі. На практиці більшість бере обидва: легкий баф на щодень і флісову балаклаву на справжній холод. Добірку бафів різних брендів зручно переглянути тут: https://www.bezet.com.ua/category/bafs.

Як не помилитися з розміром і посадкою

Приміряйте з шапкою або під шолом – так, як будете носити. Виріз для очей не повинен з’їжджати на брови, коли повертаєте голову. Довгий низ, що заправляється під комір, тепліший за короткий. Флісова модель має сидіти щільно, але не тиснути на вуха. Для окулярів краще відкритий виріз – менше запотівання.

Одна річ, яку часто недооцінюють: запасна балаклава. Мокрий від дихання фліс на морозі швидко перестає гріти, тому на довгий вихід краще брати дві легші, ніж одну товсту.