“Топ-менеджера” з компанії окупантів “Недра” судитимуть за видобуток піску і граніту | Вільне Радіо

“Топ-менеджера” з компанії окупантів “Недра” судитимуть за видобуток піску і граніту, фото: пресслужба Донецької обласної прокуратури

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Прокуратура Донеччини скерувала до суду обвинувальний акт щодо фігуранта. Інкримінують йому пособництво державі-агресору. Адже, за даними слідства, чоловік керує видобутком піску й граніту на захопленій території.

Про це повідомили в пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

За даними слідства, навесні 2022 року ЗС РФ захопили надровидобувні об’єкти на території Маріупольського та Волноваського районів. Задля монополізації ринку корисних копалин влада квазіреспубліки підпорядкувала їх незаконно створеній “Государственной корпорации “Недра”.

Колишній підприємець з Макіївки став у ній “заступником генерального директора з комерційної діяльності”. З того часу він організовує експлуатацію 8 піщаних і гранітних кар’єрів, а також Новотроїцького рудоуправління.

За даними з російського реєстру компаній, цю “посаду” обіймає Андрій Фомін.

“Фігурант узгоджує та укладає нікчемні договори на постачання замовникам продукції, викраденої з українських родовищ: піску, піщанику, гранітного і доломітового щебеню. Контролює процеси реалізації. Крім того, бере участь у державних проєктах, бізнес-рейтингах та інших змаганнях за лідерство у видобувній галузі. Прибутки від торгівлі надрами спрямовуються на особисте збагачення окупаційної влади і подальше фінансування війни проти України”, — повідомляють у прокуратурі.

Якщо суд визнає фігуранта винним, йому загрожуватиме до 12 років за ґратами.

Нагадаємо, про підозру фігуранту оголосили наприкінці серпня 2026 року.