ТОП новинок у ремонті: інструменти, які економлять час і сили

Ринок будівельного інструменту змінюється швидко: те, що кілька років тому вважалося профі-рішенням, сьогодні стає стандартом для середнього об’єкта. Акумуляторні технології, лазерне позиціонування, автоматизація рутинних операцій — все це вже доступно і реально економить робочий час. Нижче — добірка інструментів, які варто додати до свого арсеналу.

Акумуляторна віброприсоска для укладання плитки

Один з найпомітніших зрушень у роботі плиточника за останні роки — масовий перехід з гумового молотка на акумуляторну віброприсоску. Інструмент одночасно притискає плитку і передає їй вібрацію, рівномірно розподіляючи клей під поверхнею. Результат — менше пустот, стабільніше зчеплення і значно швидша укладка великого формату.

Серед актуальних моделей — Shijing 9393 21V з кейсом: компактна, акумуляторна, з діаметром присоски 123 мм. Для важчих плит підходять версії з більшим діаметром і підтримкою автопідкачування тиску.

Переваги акумуляторної віброприсоски перед гумовим молотком:

Рівномірний розподіл клею без ризику зсунути плитку

Немає ударного навантаження на поверхню і структуру плитки

Підходить для роботи з великоформатним керамогранітом

Швидша укладка — менше часу на коригування після схоплювання

Лазерний рівень 4D — точність без помічника

Лазерний рівень давно не новинка, але клас 4D з зеленим променем — це вже інший рівень зручності. Зелений лазер видно вдвічі краще за червоний, особливо у денному освітленні або на великих площах. Модель 4D проектує відразу 4 площини — горизонтальну, вертикальну і дві перпендикулярні — що дозволяє розмічати приміщення без зайвих перестановок.

Серед популярних позицій в інтернет-магазині інструментів Universal Tools — лазерні рівні 4D з зеленим променем: Huepar W04CG із Bluetooth-керуванням і LCD-дисплеєм (50 м), LSP LX Professional із сервоприводом і дальністю до 140 м, Marker 4D Mini Pro — компактний, лише 200 г, точність ±0,2 мм/м.

Шліфувальна машина-жираф — шліфування стін без риштування

Жираф — шліфувальна машина на телескопічній штанзі — давно популярна у маляра. Але нові моделі суттєво відрізняються від попередніх: вбудоване LED-підсвічування робочої зони, плавне регулювання оборотів і суттєво знижений рівень вібрації на ручці. Серед нових надходжень — Шліфувальна машина SZL-225FV-2 з круговим LED-підсвічуванням і поворотною головкою для роботи у кутах та Bosch GTR 550 Professional — стабільно один із найпопулярніших у своїй категорії.

Насадка-слайдер для зрізу плитки під 45°

Невеликий аксесуар, який вирішує конкретну задачу: зріз кромки плитки під 45° для стикування без видимого шва. Раніше для цього потрібен був окремий електричний плиткоріз із відповідним налаштуванням. Тепер слайдер встановлюється на болгарку за хвилину і дає якісний скос прямо на об’єкті.

Актуальні моделі — насадки Pro Level SLD45 і Distar Glider 45, сумісні з будь-якою КШМ під диски 115–125 мм. Це одна з найбільш практичних новинок для плиточника і оздоблювача.

Будівельні ножі Tajima — якість, яку відчуваєш одразу

Tajima — японський бренд ручного інструменту, який давно займає топові позиції серед профі. Ножі серії DCL500 і DORAFIN DFC-L560W із сегментним лезом 18 мм мають автоматичний фіксатор леза — не потрібно натискати кнопку при висуванні, лезо фіксується саме. Незначна деталь, але на великому обсязі різання гіпсокартону, мембрани або герметика вона реально помітна.

Що варто мати в наборі для різання:

Нож із сегментним лезом 18 мм — основний робочий інструмент

Запасні леза в пеналі — сегментовані 18 мм або трапецієподібні

Складний нож — для точних і дрібних робіт

Електрична вакуумна присоска Shijing P618A-B

Окрема позиція, яка набирає популярність — електрична вакуумна присоска Shijing P618A-B. На відміну від помпових аналогів, вона автоматично підтримує вакуум: впав тиск — мотор одразу підкачує. Чашка з поліуретану діаметром 200 мм тримає до 110 кг на плитці, склі, металі та керамограніті, а цифровий дисплей показує рівень зчеплення в реальному часі — ви завжди бачите, чи надійно зафіксований матеріал перед переміщенням.

Чому інструмент оновлювати варто

Нові моделі — це не маркетинг заради маркетингу. Акумуляторна віброприсоска реально замінює молоток на великому форматі. Лазер 4D скорочує час розмітки вдвічі. Слайдер для 45° прибирає необхідність везти на об’єкт окремий станок. Кожен із цих інструментів вирішує конкретну задачу — і конкретно економить час.