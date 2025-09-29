Кіт Келлог підтвердив, що Трамп схвалив далекобійні удари України по території Росії

Український ВПК. Ілюстративне: Укроборонпром

Спецпосланець США Кіт Келлог заявив, що президент Дональд Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по Росії.

Про це він сказав у інтерв’ю Fox News.

“Я думаю, що, прочитавши те, що він сказав, а також те, що сказали віцепрезидент (Джей Ді Венс, — ред.) і держсекретар (Марко Рубіо, — ред.), відповідь — так. Використовуйте можливість завдавати ударів на великій відстані. Жодних укриттів не існує”, — сказав Келлог.

Він також заявив, що Росія не виграє в цій війні, “бо інакше вона вже була б у Києві, Одесі, за Дніпром”.

Серед іншого, Келлога запитали, чи збираються США передати Україні далекобійні ракети Tomahawk. На це спецпосланець відповів, що “остаточного рішення щодо цього наразі немає”.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2025-го державний департамент США схвалив нову допомогу для України. Вона включає системи ППО Patriot і обладнання для супутникового зв’язку Starlink. Загальна вартість цього пакета — понад 300 млн доларів.