Серед фігурантів — представники окупаційної адміністрації, яких підозрюють в організації вивезення вихованців дитячого будинку з Донеччини до Росії. За даними слідства, дітей розмістили у різних закладах на території РФ, декого з них згодом передали російським родинам.

Підозрюваними є так званий “ексміністр освіти і науки ДНР” Михайло Кушаков, керівник окупаційної адміністрації Донецька Олексій Кулемзін та директорка захопленого дитячого будинку “Теремок” Раїса Прилипко.

Слідчі стверджують, що 18 лютого 2022 року вони організували вивезення 35 дітей віком від 4 до 6 років із дитбудинку в Донецьку до Ростовської області Росії. Після цього дітей нібито розмістили у різних закладах на території РФ, а згодом 12 із них передали російським родинам під виглядом опіки.

У СБУ зазначають, що такі дії порушують норми міжнародного гуманітарного права, зокрема положення Женевської конвенції, яка забороняє примусове переміщення цивільного населення з окупованих територій.

Фігурантам заочно повідомили про підозру у воєнних злочинах, скоєних за попередньою змовою групою людей. Їм інкримінують ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 КК: незаконне переміщення та депортацію дитини, а також інші порушення законів і звичаїв війни.

Наразі підозрювані перебувають на окупованих територіях або в Росії. Правоохоронці працюють над тим, щоб притягнути їх до відповідальності.

Раніше журналісти Вільного Радіо опублікували інтервʼю з уповноваженою Президента з прав дитини і дитячої реабілітації Дарʼєю Герасимчук про те, як Росія викрадає українських дітей за відпрацьованими сценаріями, утримує їх у пропагандистському середовищі та мілітаризує, готуючи до служби в армії. За її словами, масштаб злочину неможливо точно оцінити, а міжнародні механізми досі не здатні змусити РФ повернути дітей.