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У 2022 році з тимчасово окупованої частини Донеччини до Росії, за версією слідства, примусово вивезли 55 українських дітей віком від 4 до 12 років. Дев’ятьох дітей згодом передали громадянам Росії під виглядом опіки. У причетності до вивезення підозрюють трьох представниць окупаційної адміністрації. Усім їм заочно повідомили про підозру у воєнних злочинах.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За матеріалами справи, до організації вивезення причетна Світлана Майборода — колишня очільниця так званої “Державної служби у справах сім’ї та дітей ДНР”. До незаконних дій вона залучила ще двох представниць окупаційної адміністрації.

Одна з них, за даними слідства, — Олена Вербовська, яка очолювала так званий “відділ у справах сім’ї та дітей адміністрації міста Донецька ДНР”. Інша — Тетяна Соркіна, директорка “Дитячого соціального центру” окупаційної адміністрації Донецька.

За версією слідчих, дітей вивезли з підконтрольного окупантам соціального закладу. Перед цим його перейменували, а саму операцію організували під виглядом “евакуації”.

Спочатку неповнолітніх доправили до Ростовської області Росії, а звідти перевезли до інтернатів Самарської області. Дев’ятьох дітей, як повідомляють в СБУ, за сприяння вищого військово-політичного керівництва Росії передали громадянам цієї країни під виглядом опіки.

У Службі безпеки України зазначають, що примусове переміщення або депортація людей з окупованої території заборонені статтею 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Усім трьом жінкам заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини. Якщо їхню провину доведуть у суді, підозрюваним загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

За інформацією правоохоронців, жінки переховуються на тимчасово окупованій частині Донеччини, тож притягнути їх до відповідальності можна буде після затримання.

Раніше ми розповідали, що Світлані Майбороді вже оголошували підозру у вивезенні 53 дітей з тимчасово окупованої частини Донеччини до Росії. За даними слідства, у жовтні 2022 року вона та ще троє фігурантів, серед яких так званий “ексміністр охорони здоров’я ДНР” Дмитро Гарцев, могли вивезти вихованців дитячих будинків Донецька та Макіївки під виглядом “евакуації”.