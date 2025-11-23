Рішення суду. Ілюстративне фото: Pexels

Суд визнав винним обвинуваченого родом з Донеччини, який обманом отримав доступ до персональних даних потерпілого та оформив на нього онлайн-кредити на десятки тисяч гривень. Частину грошей чоловік одразу витратив на власні потреби.

Про вирок у справі журналісти Вільного Радіо дізналися з Єдиного реєстру судових рішень. Ім’я обвинуваченого оприлюднили на сайті “Судова влада”.

За даними слідства, у листопаді 2022 року обвинувачений під приводом “зняти виграш із онлайн-казино” умовив знайомого додати його номер телефону до банківської картки. Так Артем Г. отримав повний доступ до персональних даних потерпілого.

Упродовж 5–7 січня 2023 року обвинувачений:

використав конфіденційні дані потерпілого — паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу — для оформлення онлайн-кредитів, подаючи неправдиву анкету;

отримав кілька кредитів на суми 5–7 тисяч гривень кожен;

оформив заявки через застосунок банку, використавши електронний підпис потерпілого;

витратив отримані кошти на власні потреби.

Обвинувачений завдав збитків потерпілому на суму 48 300 грн.

Позиція сторін у суді

У суді чоловік повністю визнав провину, розкаявся та підтвердив усі обставини справи. Також він визнав цивільний позов потерпілого. Адвокат потерпілого попросив суд не позбавляти обвинуваченого волі, зазначивши, що це погоджено з його клієнтом — військовослужбовцем, який не зміг бути присутнім у засіданні.

Суд врахував, що обвинувачений раніше судимий, але працює, визнав провину, дав правдиві показання та повністю відшкодував збитки.

Вирок

Суд призначив:

2 роки обмеження волі за порушення недоторканності приватного життя;

3 роки позбавлення волі за шахрайство в особливо великих розмірах із використанням електронних засобів.

Остаточний строк склав 3 роки позбавлення волі. Втім, суд звільнив Артема Г. від відбування покарання з випробуванням на 3 роки. Протягом цього часу він має:

з’являтися для реєстрації до органу пробації;

повідомляти про зміну місця проживання або роботи.

Також суд задовольнив цивільний позов: з обвинуваченого стягнуть 39 727 грн матеріальної шкоди та 100 000 грн моральної шкоди на користь потерпілого.

