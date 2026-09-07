У Києві 12 вересня пройде ювілейний “Фестиваль думок”: як доєднатися

"Фестиваль думок" 2024 року. Ілюстративне фото від "Схід SOS"

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У суботу, 12 вересня, в Києві відбудеться десятий щорічний “Фестиваль думок”: щорічна дискусійна подія від благодійного фонду “Схід SOS”, на якій обговорюватимуть ключові для післявоєнної України теми. Захід пройде на Хрещатику, 25 (KyivHall) з 10:00 до 19:00. Вхід безкоштовний, однак потрібно завчасно зареєструватися.

Вільне Радіо виступає медіапартнером фестивалю.

Цьогорічна програма “Фестивалю думок” зосереджена на питаннях, які визначатимуть післявоєнне облаштування України. Серед них — справедливість для російських воєнних злочинців, ветеранська політика й питання відновлення втраченого житла.

Загальний перелік тем має наступний вигляд:

Трибунал для Путіна: чи можлива справедливість для України?;

Цивільні полонені: повернути, визнати, підтримати;

Бізнес, який вистояв: історії адаптації та відновлення;

Право на житло: як повернути людям дім і довіру;

Реінтеграція ветеранів і ветеранок: політика без визначення;

Політика пам’яті: державна рамка та практика громад;

За залізною завісою: як пробитися через інформаційну ізоляцію до людей на ТОТ;

На шляху до URC 2027: Відбудова України – хто диктує пріоритети?

У дискусії, серед інших, візьме участь шеф-редакторка Вільного Радіо Анна Сердюк: вона виступить спікеркою під час обговорення теми “За залізною завісою: як пробитися через інформаційну ізоляцію до людей на ТОТ”, яка пройде у блакитній залі з 11:30 по 13:00.

Реєстрація на участь у фестивалі доступна за посиланням. Онлайн також проглянути можна програму заходу.

Серед іншого, на заході діятиме “Стіль пам’яті”, де відвідувачі зможуть залишити імена загиблих під час війни. Там же розташують “Алею слави”, присвячену працівникам і друзям фонду “Схід SOS”, які загинули, а також фотовиставки з історії фестивалю та роботи організації.

На фестивалі триватиме збір коштів на переноски для тварин, яких “Схід SOS” евакуює з прифронтових територій разом із господарями. Відвідувачі також можуть приносити корм для котів і собак, його передадуть у транзитні центри для евакуйованих.

Організатором фестивалю є БФ “Схід SOS” за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ Ukraine, Diakonie Katastrophenhilfe та естонської організації MONDO. Медіапартнери фестивалю — “Вільне радіо”, “Східний варіант”, “Рубрика”, “Громадське радіо”, радіо “Накипіло”, “Точка Сходу”, “Трибун” та UA.News.

Нагадаємо, меморіальна дошка Степана Чубенка, яку у 2016 році встановили на його рідній школі №12 в Краматорську, тепер прикрашає стадіон “Авангард” у Рівному. Після початку відкритої війни цей пам’ятний знак тимчасово евакуювали українські військові.