У Світлодарській громаді від вересня 2025 року з’явився новий напрям підтримки громадян — тепер тим цивільним жителям громади, яких росіяни затримали як полонених, виплачують по 150 тисяч гривень одноразової допомоги. Розповідаємо, куди звертатися за виплатою.

Порядок отримання фінансової допомоги опублікований на офіційному сайті Світлодарської міської військової адміністрації.

На допомогу можуть розраховувати цивільні, зареєстровані на території Світлодарської громади, які були в російському полоні та повернулися з нього. Тобто люди, стосовно яких встановлений факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Виплата 150 тис. грн є одноразовою, її надають незалежно від середньомісячного сукупного доходу заявника або його сім’ї.

Для того, аби податися на допомогу, потрібно зібрати пакет документів:

заяву (приклад є нижче);

копію паспорта (книжечка — 1, 2 сторінки та місце реєстрації, або ID-картка — обидва боки);

витяг з реєстру територіальної громади;

копію довідки про РНОКПП (або сторінку паспорта з відміткою про відмову від номера);

копію довідки ВПО;

копію виписки з Єдиного реєстру осіб, позбавлених особистої свободи;

копію довідки із зазначенням дати звільнення з полону (за наявності);

інші документи, що підтверджують потребу у допомозі (за наявності);

реквізити банківського рахунку (IBAN).

Далі документи потрібно надіслати до Світлодарської міської ВА, яка працює в евакуації, за допомогою “Нової пошти”. Адресу отримувача документів у Світлодарській міській ВА називають заявникам телефоном особисто. Зателефонувати на гарячу лінію, аби отримати подальші інструкції, консультації щодо інших видів допомоги та психологічну підтримку, можна за номером:

+38 (095) 12-88-553

Люди, які надсилатимуть документи за допомогою пошти, повинні додатково засвідчити кожну копію. Тобто написати на кожній “Згідно з оригіналом” від руки, додати ім’я та прізвище, підпис та дату.

