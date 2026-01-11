Катерина Кондрахіна, яка загинула під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Фото: Facebook/Сергій Кравченко

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — Катерина Кондрахіна. Вона — мати-героїня, виховала шістьох дітей. Жінка жила в Донецьку, а після окупації міста евакуювалася до батьківської хати у Великоновосілківській громаді. Життя Катерини передчасно обірвав обстріл.

Про загибель жінки повідомив начальник Великоновосілківської селищної військової адміністрації Сергій Кравченко.

Катерина Кондрахіна родом із Донецька. Після початку війни на сході України та тимчасової окупації обласного центру вона евакуювалася й стала переселенкою.

“Повернувшись незадовго до початку [повномасштабної] війни до батьківської хати в село Багатир, вона намагалася знову облаштувати мирне життя на рідній землі”, — зазначає Сергій Кравченко.

Односельці згадують Катерину як спокійну, врівноважену, доброзичливу, турботливу матір і гарну господиню. Вона виховала шістьох дітей.

Під час повномасштабної війни з нею вже жила лише найменша донька.

27 квітня 2025 року російські військові вдарили по селу Багатир Великоновосілківської громади.

“Внаслідок ворожого обстрілу трагічно загинула Кондрахіна Катерина Анатоліївна. Втрата Катерини Анатоліївни — велике горе для її родини і всіх, хто її знав”, — пише Сергій Кравченко.

Світла пам’ять.