Людмила Гумурджі. Фото: Волноваська райдержадміністрація

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — Людмила Гумурджі, яка працювала медичною сестрою у Великоновосілківській лікарні. Знайомі згадують її як турботливу й привітну жінку. Коли Росія почала повномасштабне вторгнення, Людмила залишилася у рідному селищі.

Про загибель жінки повідомив начальник Великоновосілківської селищної військової адміністрації Сергій Кравченко.

Людмила народилася 6 грудня 1974 року. Після здобуття освіти працювала молодшою медичною сестрою в хірургічному відділенні Великоновосілківської центральної районної лікарні. Колеги запам’ятали її як людину, яка щиро турбувалася про пацієнтів.

“Її згадують як надзвичайно добру, милосердну та світлу людину. Вона завжди зустрічала людей з усмішкою, була відкритою, готовою підтримати й допомогти. Людмила Олександрівна вміла створювати тепло й затишок навколо себе, цінувала дружбу та любила готувати”, — пише Сергій Кравченко.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії жінка не евакуювалася і продовжила працювати у рідному селищі.

19 січня 2025 року російська армія вдарила з артилерії по селищу. Людмила потрапила під обстріл і зазнала поранень, несумісних із життям. Їй було 50 років.

Світла пам’ять.