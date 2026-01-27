Підтримайте Вільне Радіо
Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — Людмила Гумурджі, яка працювала медичною сестрою у Великоновосілківській лікарні. Знайомі згадують її як турботливу й привітну жінку. Коли Росія почала повномасштабне вторгнення, Людмила залишилася у рідному селищі.
Про загибель жінки повідомив начальник Великоновосілківської селищної військової адміністрації Сергій Кравченко.
Людмила народилася 6 грудня 1974 року. Після здобуття освіти працювала молодшою медичною сестрою в хірургічному відділенні Великоновосілківської центральної районної лікарні. Колеги запам’ятали її як людину, яка щиро турбувалася про пацієнтів.
“Її згадують як надзвичайно добру, милосердну та світлу людину. Вона завжди зустрічала людей з усмішкою, була відкритою, готовою підтримати й допомогти. Людмила Олександрівна вміла створювати тепло й затишок навколо себе, цінувала дружбу та любила готувати”, — пише Сергій Кравченко.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії жінка не евакуювалася і продовжила працювати у рідному селищі.
19 січня 2025 року російська армія вдарила з артилерії по селищу. Людмила потрапила під обстріл і зазнала поранень, несумісних із життям. Їй було 50 років.
Світла пам’ять.