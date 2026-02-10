Ілюстративне фото: Unicef

Серед мешканців прифронтових громад Донеччини багато тих, хто через стан здоров’я або вік не може самостійно залишити територію або дістатися укриття під час обстрілів. Соціальні служби та волонтери надають підтримку за місцем проживання, однак виїзд до безпечніших регіонів для таких людей потребує окремої організації та наявності спеціалізованих місць.

У прифронтових громадах Донеччини проживають тисячі людей з інвалідністю, літніх і маломобільних мешканців

За даними місцевих соціальних служб Слов’янської громади, станом на середину січня 2026 року на обліку в місті та прилеглих населених пунктах перебувають 2427 людей з інвалідністю, а загальна кількість людей похилого віку в громаді сягає майже 21 тисячі, з яких понад 9 тисяч — маломобільні.

У Краматорську, за інформацією управління соціального захисту, проживають близько 3200 людей з інвалідністю.

Співзасновник громадської організації “Розуміння кризи” Ярослав Корнієнко пояснює, що саме ці категорії мешканців потребують окремої уваги під час планування евакуації.

“В першу чергу, представники маломобільних груп, яким нікуди їхати, особливо одинокі, знаходяться у доволі вразливому становищі, бо не мають достатньо ресурсів для евакуації”, — пояснює Корнієнко.

На Донеччині маломобільні люди отримують соціальні послуги вдома, у спеціальних центрах і через онлайн-сервіси

Попри обмеження, які накладає безпекова ситуація, у громадах діють соціальні послуги, щоб маломобільні люди мали підтримку в повсякденному житті.

Наприклад, у Слов’янській громаді, як повідомили у відповіді на запит Вільного Радіо, для них діє Центр комплексної реабілітації. Там надають масажні процедури, проводять лікувальну фізкультуру та онлайн-заняття з соціальної реабілітації.

Також працює територіальний центр соціального обслуговування, який допомагає самотнім людям і тим, хто потребує сторонньої допомоги вдома. Працівники центру забезпечують догляд, соціальну адаптацію та іншу допомогу, зокрема, речі першої потреби та гігієнічні набори. У громаді діє пункт роздачі одягу та взуття, а також пункт прокату технічних засобів реабілітації — милиць, палиць, ходунків та інвалідних візків. Центр розташований за адресою м. Слов’янськ, вул. Вільна, 7А.

Для жителів громади працює гаряча лінія з питань державної соціальної допомоги за номером (050)105-02-61.

У Краматорській громаді, за інформацією управління соціального захисту, впроваджують програму безбар’єрності. Соціальні служби відстежують доступність об’єктів і послуг для людей з інвалідністю. Як стверджують в управлінні, у місті облаштовані 19 укриттів, пристосованих для маломобільних людей. У закладах освіти використовують тактильні покажчики та плитку для організації пересування людей з порушенням зору, а для подолання сходів встановлюють механічні сходоходи.

Окрім цього, у Краматорській громаді працює мобільний соціальний офіс. Його фахівці виїжджають до людей, які не можуть самостійно звернутися до управління соціального захисту, консультують, приймають документи та допомагають з оформленням соціальної підтримки. Упродовж 2025 року такі виїзні прийоми охопили понад 500 мешканців громади, повідомили в управлінні соцзахисту.

З питань державної соціальної допомоги жителі Краматорської громади можуть звертатися за номером (050)605-01-58.

Номери гарячих ліній інших підрозділів соцзахисту, які працюють у громадах Донеччини, можна переглянути тут.

Маломобільні мешканці також можуть отримати соціальну допомогу онлайн. Через вебпортал Міністерства соціальної політики можна подати заяву на отримання соціальних послуг, перевірити стан звернення та отримати консультації.

Для людей з інвалідністю працює окремий електронний кабінет. У ньому можна замовити засоби реабілітації без особистого візиту до установ.

Евакуація лише за наявності спеціалізованих місць: чому маломобільні люди не можуть виїжджати разом з іншими

Евакуація маломобільних людей потребує спеціального підходу, оскільки не всі з них можуть проживати у гуртожитках чи тимчасових центрах. Часто їм потрібні спеціалізовані заклади, зокрема інтернати для людей старшого віку або людей з інвалідністю.

За словами Ярослава Корнієнка, рішення про переїзд у такий заклад для багатьох людей є складним, адже їм доводиться залишати звичне середовище, де все облаштовано під їхні потреби.

“Для людини, яка все життя прожила у своєму домі, рішення про переїзд до інтернату дається непросто. Водночас, якщо її розмістити у звичайному гуртожитку без умов, вона не зможе самостійно виходити з кімнати чи розв’язувати базові побутові питання”, — пояснює волонтер.

Процес евакуації залежить від наявності вільних місць у таких закладах та рішень, ухвалених на рівні області й держави. Через обмежену кількість місць інколи виникають черги.

“Якщо у людини все нормально з документами, і їй знайшлося місце, її розміщують у закладі. У більшості випадків це державні заклади, які беруть 75% пенсії з людей, проте забезпечують житло, догляд та триразове харчування”, — розповідає Корнієнко.

Як записатися на евакуацію

Для отримання консультацій та організації евакуації звертатися може будь-хто, зокрема родичі, сусіди або самі маломобільні люди. Діють такі гарячі лінії:

066 851 37 07

050 105 02 61

050 105 04 30

Також в Україні працює цілодобова гаряча лінія з питань евакуації, створена благодійниками “Координаційного гуманітарного центру” — номер 203.

Подати заявку на евакуацію з Донеччини можна й через кол-центр області:

0 800 500 121

+38 (073) 050 01 21

Для супроводу маломобільних або тяжкохворих людей передбачені додаткові контакти:

0 800 332 614 — благодійний фонд “Схід SOS” (у тому числі для евакуації з дітьми, тяжкохворими та маломобільними людьми);

+38 (093) 202 22 32, +38 (096) 404 10 34 — супровід тяжкохворих з медичним персоналом від гуманітарної місії “Проліска”.

Нагадаємо, раніше Вільне Радіо розповідало, як “Схід SOS” разом з громадами облаштовує нові місця для маломобільних переселенців.